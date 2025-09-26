Iglesia de La Luz del Mundo, entre Denuncias por Abuso Sexual y la Espera del Fin del Mundo

La iglesia de La Luz del Mundo se fundó en Jalisco en 1926 durante la Guerra Cristera.

El fundador, Eusebio Joaquín González, cambió su nombre a Aarón Joaquín tras, supuestamente, recibir la encomienda divina de restaurar a la iglesia primitiva cristiana. Según el culto de esta iglesia, sus fieles esperan el fin del mundo.

En 1953, el gobierno de Jalisco le donó 14 hectáreas donde se estableció la colonia Hermosa Provincia, que hoy es el centro neurálgico de esta iglesia.

Con los años, el culto se extendió a otros países y también el número de fieles. El templo ubicado en Hermosa Provincia es el edificio religioso más alto de Guadalajara y bajo el mando de Samuel Joaquín, hijo de Aarón, iniciaron las denuncias de abuso sexual contra feligreses.

Abuso sexual al interior de la iglesia

Moisés Padilla fue victima del líder de la iglesia de La Luz del Mundo cuando tenía 16 años. Acusó a Samuel Joaquín Flores de abusarlo sexualmente.

A quienes se atrevieron a denunciar a los dirigentes de este culto, los comenzaron a acosar y agredir, como señaló Moisés.

Yo estaba consciente de que me iban a matar. Yo caminaba y me seguían

En diciembre de 2014, falleció Samuel Joaquín. Por supuesto designio divino, quedó al mando su hijo, Naasón Joaquín García.

En junio de 2019, fue detenido en Los Ángeles acusado de abuso sexual contra menores. Sochil Martin fue asistente personal de Naasón Joaquín y ahora es una de sus principales acusadoras.

A mí, mi tía fue quien me llevó a mi abusador. Mi mamá fue víctima de el apóstol Samuel y yo fui víctima de abuso sexual, de trata, de extorsión y de muchos delitos de parte de Naasón Joaquín. Ya que trabajé con él, para él más bien. Trabajé para él, él era mi jefe directo

Pornografía infantil y delincuencia organizada

Las denuncias escalaron a cortes norteamericanas en California y tribunales federales, por cargos de delincuencia organizada, abuso sexual y pornografía infantil.

Las víctimas esperan que el líder de esta organización religiosa pueda obtener una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes, como dijo Sharim Guzmán, esposo de Sochil Martin.

Hoy, la justicia americana nos da un poco de aliento de justicia o mucho porque hoy la mamá de Naasón Joaquín está presa por crimen organizado. El sobrino, Joram Núñez Joaquín, está igual mandando a preso. Van a ser presentados en Nueva York

