El ataque en el CCH Sur sigue bajo investigación, pero ahora la Fiscalía de la CDMX también está al tanto de los grupos virtuales de “incels”, a los cuales pertenecía Lex Ashton, el presunto asesino de un estudiante de dicho plantel de la UNAM

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso de 19 años de edad continúa hospitalizado en calidad de detenido. Lo anterior, porque luego de agredir con arma blanca a Jesús Israel de 16 años hasta quitarle la vida, Lex saltó del tercer piso de un edificio con la intención de suicidarse.

Noticia relacionada: Jesús Israel: ¿Quién Era el Estudiante del CCH Sur Asesinado? “Siempre Mostraba una Sonrisa”

Los trabajadores de salud indicaron que presenta traumatismo craneoencefálico, hemorragia y lesiones en las piernas. Su estado de salud es reportado como delicado.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sigue con la integración de la carpeta de investigación.

Investigan participación de Lex Ashton en grupos de “Incels”

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) del área de Homicidios refieren que el detenido presenta afectaciones psicológicas. Por ello, al recuperarse, será sometido a entrevistas psicológicas para determinar su nivel de desequilibrio emocional.

Además, se investiga su pertenencia a una comunidad virtual cuyos integrantes se autodenominan “incels”. Los miembros presentan dificultades para socializar y rechazan relaciones como el noviazgo.

Debido a que la policía detectó supuestos chats en redes sociales en los que se mencionaba el plan que tenía Lex Ashton para atacar a compañeros del CCH Sur y posteriormente privarse de la vida.

Video: Lex Ashton, Agresor del CCH Sur: Chats Revelan su Plan; ¿Qué Iba a Hacer tras Agredir a Alumno?

De hecho, en dichos mensajes se señala que, además del ataque, aparentemente Lex también pretendía asesinar a la novia del joven que perdió la vida. En estos grupos de “incels”, es decir, hombres jóvenes, aseguran que no pueden relacionarse con mujeres de manera afectiva o sexual, aunque lo desean.

Por ejemplo, llaman “stacy” al estereotipo de mujeres jóvenes, “foids” a las mujeres, mientras que usan el término “chads” para referirse a hombres populares con el sexo opuesto.

Luego de este ataque, se crearon nuevos grupos de incels y hasta páginas de “seguidores” de Lex Ashton. En estos espacios virtuales, los miembros aseguran que el delito que cometió “era justificado”.

Es totalmente justificable y no tiene nada de malo, ya que las mujeres nos reprimen una ves y muchas veces pero su movimiento feminista no es más que una carga Inútil para la sociedad, dice uno de ellos

Historias recomendadas:

VIDEO: Captan a Mujer Agrediendo a Policía en Alcaldía Benito Juárez; La Llaman "Lady Patadas"

Familiares de Víctimas de Explosión Denuncian que Abogados Piden "Comisión" de Indemnizaciones

EPP