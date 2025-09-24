Jesús Israel: ¿Quién Era el Estudiante del CCH Sur Asesinado? “Siempre Mostraba una Sonrisa”

Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante del CCH Sur fue asesinado al interior del plantel de la UNAM. Su día comenzó como uno más en la rutina para convertirse en un gran profesional, no obstante, un compañero acabó con esos sueños y enlutó a toda la comunidad estudiantil.

El lunes 22 de septiembre es una fecha que marcó para siempre al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), cuando un joven de 19 años de edad, identificado como Lex Ashton, puso en marcha un ataque que planeó con anticipación y del cual habló en sus redes sociales.

Aunque las investigaciones continúan, se sabe que el presunto agresor ingresó a la escuela con un arma blanca y se dirigió a la zona del estacionamiento. Los testigos relataron que en dicho sitio se encontraba Jesús comiendo botanas junto a su novia.

Sin embargo, fueron interrumpidos violentamente por Lex, quien le ocasionó severas lesiones con el arma tipo “guadaña” a Jesús, que a pesar de recibir atención de urgencia, murió en el lugar. ¿Quién era Jesús Israel? ¿Cómo lo recuerdan en el CCH Sur?

Alumnos colocaron un altar afuera del CCH Sur en Coyoacán. Foto: Cuartoscuro

¿Quién era Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante del CCH Sur?

Luego de los análisis correspondientes en los que se determinó que su fallecimiento fue producto de una herida en el cuello, el cuerpo de Jesús Israel de 16 años de edad fue entregado a su familia, por lo que le realizaron una despedida en su vivienda ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, sus restos fueron trasladados a su lugar favorito: Perote, Veracruz, de donde era originario.

Entre flores blancas, globos, veladoras y los alimentos que más disfrutaba, Jesús es despedido por su familia en la casa de sus abuelitos. Su féretro está rodeado por arreglos flores y mucha luz.

Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado al respecto, ya que están enfocados en darle el último adiós a Jesús, que obtuvo un buen puntaje en el examen de bachillerato y se mudó a la Ciudad de México para iniciar su recorrido en la máxima casa de estudios.

Arreglos flores llegaron al funeral de Jesús Israel. Foto: Redes

¿Cómo recuerdan a Jesús Israel?

A través de redes sociales, sus compañeros brindaron algunos mensajes en los que lamentan los hechos y recuerdan con cariño al estudiante del tercer semestre del CCH Sur. Lo describen como un joven tranquilo y aunque era reservado, también siempre mostraba una sonrisa a quien se encontraba cerca.

Jesús Israel iba conmigo en el semestre pasado, siempre se le mostraba como un niño tranquilo

También lo recuerdan pasando momentos lindos en compañía de sus personas favoritas, como su novia:

Saliendo de clases siempre iba con su novia hacia los pumas, era un niño tranquilo y aunque era callado siempre mostraba una sonrisa. QEPD Jesús Israel

