Apoya UNAM a víctimas del alumno Lex Ashton; condena violencia.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció contra la violencia ocurrida este 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), donde el alumno Lex Ashton mató con un arma blanca a un compañero e hirió a un trabajador.

La máxima casa de estudios del país dijo que brinda apoyo a los afectados y a sus familiares, incluida la asesoría legal pertinente.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades, contactó de manera directa a las familias de los integrantes de la comunidad universitaria agredidos, para expresarles condolencias y solidaridad. La UNAM continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos.

La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia y exhorta a la construcción conjunta de una comunidad universitaria en donde prevalezcan la paz, el respeto y la seguridad.

Video: La UNAM dijo que apoya a quienes resultaron víctimas de las agresiones de Lex Ashton, alumno del CCH Sur que mató a un compañero e hirió a un trabajador.

¿Dónde está Lex Ashton?

Sin conocerse aún los motivos, Lex Ashton, de 19 años, atacó con un cuchillo a su compañero Jesús Israel “N”, de 16 de edad, en un estacionamiento del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán, según reportes preliminares.

Jesús Israel fue herido por el joven que llegó encapuchado, según testimonios, mientras estaba en una banqueta junto a su novia. Armando “N”, de 65 años, trabajador administrativo, quiso contener a Lex Ashton, pero fue lesionado.

De acuerdo con la Policía de la CDMX, el atacante huyó, subió a un edificio y se lanzó, por lo que resultó con fracturas y fue llevado a un hospital.

La noche de este 22 de septiembre, la UNAM dijo que Ashton está a disposición de las autoridades de la Ciudad de México.



"El presunto agresor, alumno del plantel, fue puesto a disposición de las autoridades competentes", agregó.

¿Cómo se encuentra el trabajador agredido?

De acuerdo con la universidad, el empleado que intentó detener a Lex Ashton y resultó herido de arma blanca ya no se encuentra en el hospital.

"El trabajador universitario, herido esta tarde, se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta", indicó en un comunicado.

La UNAM reiteró que las clases en el CCH Sur se encuentra suspendidas mientras se desarrollan las investigaciones.

Prometió que se revisarán los protocolos en materia de prevención y protección en sus instituciones y para ello convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

Historias recomendadas:

ASJ