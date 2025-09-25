VIDEO: Captan a Mujer Agrediendo a Policía en Alcaldía Benito Juárez; La Llaman "Lady Patadas"

Una mujer que agredió a un policía en calles de la colonia Miravalle en la alcaldía Benito Juárez, se volvió viral tras ser captada golpeando al oficial de la CDMX. Ante este hecho, la llaman "Lady patadas", pero, ¿qué ocurrió? Esto es lo que sabemos.

Las agresiones en contra de los oficiales son cada vez más constantes. Hace algunos meses “Lady Racista”, insultó en diversas ocasiones a un servidor público haciendo referencia a su color de piel, estuvo en el ojo del huracán, de hecho, el caso terminó en los juzgados de la Ciudad de México.

Sin embargo, ahora un nuevo caso causó revuelo en redes sociales, está vez con la mujer identificada en redes sociales como “Lady Patadas”. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 25 de septiembre 2025, en inmediaciones de la calle Altamira, cuando los vecinos realizaron el reporte de una persona agresiva en la zona.

Los videos del momento exacto de la agresión al policía del Sector Nativitas, de inmediato se volvieron virales.

¿Cómo agredió la mujer al policía de la CDMX?

En las imágenes se observa cuando la mujer, quien viste ropa negra y tenis, discute con el oficial con la finalidad de que no la suba a la patrulla para trasladarla ante la autoridad correspondiente.

¿A dónde, we? ¿Me estás amenazando? Conmigo no te pases de p#$%0

El policía realiza algunas acciones de radiocomunicación con la finalidad de solicitar la presencia de más compañeros ante la agresividad de la mujer.

Te lo dije: cuando venga una unidad de género, vemos qué p3d0

Debido a que vecinos comenzaron a grabar el momento, también recibieron insultos y amenazas por parte de la involucrada.

¿Qué, wey? Tú no te metas

Sin embargo, durante el altercado la mujer comenzó a patear al oficial, quien quiso acercarse a la patrulla que pertenece al Cuadrante 09 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para realizar otras acciones de apoyo.

¿Qué dijo la SSC CDMX sobre la mujer apodada "lady patadas"?

Luego de darse a conocer el video de la agresión de la mujer a un oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que a través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de una patrulla en la zona antes mencionada.

Al llegar, hicieron contacto con un ciudadano quien refirió que su expareja sentimental llegó a su domicilio, quería ingresar a la fuerza y, al negarle el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta.

Un oficial trató de calmar a la mujer, sin embargo, se tornó aún más agresiva y siguió con los gritos y los insultos, hasta que, en un momento en el que el uniformado pedía apoyo a través de la frecuencia de radio, la persona lo pateó

Por esta razón, con la llegada de otra unidad policial, la ciudadana fue detenida y presentada ante el Juez Cívico quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.

En tanto, personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC ya brindan acompañamiento al oficial para que presenten su denuncia formal ante las autoridades competentes.

Una mujer agredió física y verbalmente a un policía en calles de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/fpUdz2c14Q — N+ FORO (@nmasforo) September 26, 2025

