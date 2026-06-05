Alrededor de las 4:00 de la tarde se reportó un ataque armado en el interior de un taller de hojalatería y pintura ubicado en la colonia El Relajar en Apaseo El Alto, Guanajuato.

Dos personas resultaron como víctimas fatales de los hechos, de acuerdo a testigos, hombres armados llegaron en una motocicleta, entraron al lugar y dispararon contra los asistentes.

Habitantes de la zona denunciaron el asesinato

Vecinos del taller, llamaron a la Central de Emergencias 911 para reportar la agresión, mientras los presuntos responsables se daban a la fuga con rumbo desconocido.

N+

El establecimiento se encuentra en la calle Tercera Privada de Benito Juárez, hasta donde llegaron paramédicos para brindar atención a las víctimas.

Policías municipales y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se encargaron de asegurar la zona y acordonar los cuerpos.

Los hombres muertos tenían impactos de bala

Socorristas, después de revisarlos, confirmaron la muerte de dos hombres, quienes presentaban impactos de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue notificada de los hechos, por lo que envió de su personal para que realizará las indagatorias y la apertura de una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Ciclista es Asesinada a Balazos en el Anillo Vial de Valle de Santiago Guanajuato

Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas por el ataque. Los cuerpos fueron trasladados a Guanajuato, Capital a practicarles la necropsia de ley.