Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Dentro de un Taller de Hojalatería en Apaseo El Alto

Un ataque armado dentro de un taller de hojalatería y pintura en la colonia El Relajar en Apaseo El Alto, dejó a dos personas asesinadas, los presuntos responsables huyeron en una motocicleta.

Dos hombres fueron las víctimas fatales del ataque.N+

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Dos hombres fueron asesinados a balazos en un taller de Apaseo El Alto. Vecinos reportaron el crimen, pero los atacantes escaparon. Descubre lo que se sabe hasta ahora.

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