Ciclista es Asesinada a Balazos en el Anillo Vial de Valle de Santiago Guanajuato

Una ciclista fue asesinada a balazos cuando circulaba por el Anillo Vial cerca de la Glorieta 400 en Valle De Santiago, Guanajuato, no se reportan personas detenidas por los hechos.

La mujer fue asesinada a balazos mientras circulaba en su bici.N+

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Impactante asesinato en Valle de Santiago: una ciclista fue baleada en el Anillo Vial. Sin detenidos aún, las autoridades investigan el caso. ¿Qué sucedió realmente?

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Impactante asesinato de ciclista en Valle de Santiago.