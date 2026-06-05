Ciclista es Asesinada a Balazos en el Anillo Vial de Valle de Santiago Guanajuato

La tarde del pasado jueves, se registró un ataque armado a una persona que circulaba en una bicicleta en el municipio de Valle De Santiago, Guanajuato.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 de la tarde, siendo vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos confirmaron la muerte de la ciclista

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones, quienes acordonaron el área para que se le pudiera brindar atención médica a la víctima.

Paramédicos que revisaron a la ciclista se percataron de que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se informó a las autoridades estatales pertinentes.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar, cerca de una tienda de conveniencia, para dar apertura a una carpeta de investigación.

Autoridades estatales se encargarán de realizar las investigaciones pertinentes

Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, ni sospechoso del asesinato, por lo que se espera que pronto se informe sobre los avances en las indagatorias.

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Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo de la mujer asesinada, para determinar las causas exactas de su muerte.