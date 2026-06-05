Aseguran Más de 114 Mil Litros de Huachicol en Celaya; Los Escondías en Cisternas

En dos operativos en conjunto, elementos de Seguridad de la FSPE, lograron la ubicación de dos predios, con miles de litros de huachicol en Celaya.

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: @pazgobgente

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Descubren más de 114 mil litros de huachicol en Celaya en operativos de FSPE y Ejército. Dos predios con cisternas llenas de combustible ilegal fueron asegurados.

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