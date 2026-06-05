Aseguran Más de 114 Mil Litros de Huachicol en Celaya; Los Escondías en Cisternas

La dependencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), en conjunto con el Ejército, lograron la ubicación de dos puntos de distribución de huachicol, donde se logró el aseguramiento de más de 114 mil litros de hidrocarburo.

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De acuerdo a información brindada por la FSPE, el primer hecho tuvo lugar en la primera Fracción de Crespo, donde gracias a un trabajo coordinado, se obtuvo información sobre un predio donde supuestamente se almacenaba huachicol.

Ante ello, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se movilización al lugar con la finalidad de ubicar este sitio, en específico que de un lugar provenía un intenso olor a gasolina, hecho que llamó su atención.

En ese momento, se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, así como personal especializado de Pemex, logrando también la ubicación de esta zona, siendo un predio que presuntamente era usado para almacenar hidrocarburo de manera irregular.

De inmediato, los elementos realizaron un acordonamiento en la zona, mientras también implementaban un operativo, encontrando en este predio dos cisternas de concreto con aislamiento plástico, que contenían combustible con características similares a la gasolina, así como infraestructura utilizada para su manejo y distribución.

Ahí mismo, destacaron las autoridades que se aseguró una cisterna con capacidad de 18 mil litros, abastecida al menos al 10 %, con cerca de mil 800 litros. También se localizó otra cisterna con capacidad de 80 mil litros, abastecida al 90 %, con alrededor de 72 mil litros de combustible.

Además, se aseguraron nueve cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, sin contenido; dos motobombas, dos extintores de nueve kilogramos y cuatro mangueras de dos pulgadas.

En menos de una semana aseguran 114 mil litros en dos operativos en Celaya

Es importante destacar que a penas el 1 de junio, Autoridades Estatales y Federales también aseguraron otra toma clandestina y alrededor de 18 mil litros de hidrocarburo almacenado de manera irregular en cisternas subterráneas, en la comunidad Juan Martín.

En esta ocasión, participaron elementos de las FSPE, en coordinación con la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, quienes ubicaron dos cisternas plásticas enterradas, con capacidad de 10 mil litros cada una, que estaban aproximadamente al 90 % de su capacidad.



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