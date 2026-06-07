¿Qué Pasó en la Alcaldía Gustavo A. Madero? Vecinos Reportaron Disparos Hoy 6 de Junio 2026

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Tenochtitlán, GAM; vecinos escucharon disparos y no hay detenidos.

¿Qué Pasó en la Alcaldía Gustavo A. Madero? Vecinos Reportaron Disparos Hoy 6 de Junio 2026Los vecinos de la zona escucharon varios disparos de arma de fuego. Foto: N+

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Disparos en la colonia Tenochtitlán dejan un muerto y sin detenidos. La policía busca pistas en las cámaras de seguridad. Conoce lo que se sabe hasta el momento.

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