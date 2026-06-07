¿Qué Pasó en la Alcaldía Gustavo A. Madero? Vecinos Reportaron Disparos Hoy 6 de Junio 2026

Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado este sábado en el cruce de Norte 90 y Oriente 85, en la colonia Nueva Tenochtitlán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los vecinos de la zona escucharon varios disparos de arma de fuego. Al momento del reporte, no había ninguna persona detenida.

Lo que se sabe hasta ahora de la escena

Víctima: hombre de entre 25 y 30 años, sin identificar públicamente.

Lugar exacto: cruce de Norte 90 y Oriente 85, colonia Nueva Tenochtitlán.

Policías acordonaron el área y esperaban la llegada de peritos.

Familiares de la víctima ya se encontraban presentes en el lugar.

Sin detenidos al momento del reporte.

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Las cámaras, la línea de investigación más inmediata

La policía aún no había iniciado las diligencias periciales al momento del reporte porque los especialistas forenses todavía no llegaban a la escena.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, incluidas las de negocios cercanos al cruce, podrían convertirse en una pieza clave para la investigación.