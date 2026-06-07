México y Belice Envían Buque con 1,700 Toneladas de Ayuda Alimentaria a Cuba

Cuba recibe un buque con 1,700 toneladas de alimentos desde México y Belice, con participación de gobiernos y grupos solidarios.

México y Belice Envían Buque con 1,700 Toneladas de Ayuda Alimentaria a CubaMéxico y Belice Envían Buque con 1,700 Toneladas de Ayuda Alimentaria a Cuba. Foto: X / @DiazCanelB

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¡Solidaridad en acción! México y Belice envían 1,700 toneladas de ayuda alimentaria a Cuba. Un gesto de apoyo en tiempos difíciles. Descubre más sobre esta colaboración internacional.

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