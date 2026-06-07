México y Belice Envían Buque con 1,700 Toneladas de Ayuda Alimentaria a Cuba

Un cargamento de alimentos e insumos proveniente de México y Belice llegó este domingo a La Habana a bordo de un buque de carga.

La noticia fue difundida por el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de X —antes Twitter—, donde también agradeció públicamente el gesto.

Lo que se sabe del cargamento

Díaz-Canel confirmó el arribo en una publicación hecha la mañana de este domingo 7 de junio de 2026. Según su mensaje, el envío suma 1,700 toneladas de alimentos e insumos, aunque no especifica el tipo de productos ni el nombre de la embarcación.

De acuerdo con el mandatario, en el esfuerzo participaron:

Los gobiernos de México y Belice.

Grupos solidarios de ambas naciones.

Cubanos residentes en México y Belice.

El periódico mexicano La Jornada.

La voz del presidente cubano

"Ya en La Habana el buque con 1700 toneladas de alimentos e insumos desde México y Belice", escribió Díaz-Canel en X, donde también calificó la operación como un "esfuerzo de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones hermanas y La Jornada".

Al cierre de su publicación, el presidente cubano expresó: "Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles", acompañando el mensaje con el hashtag #CubaNoEstáSola.