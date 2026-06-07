Irán Lanza Misiles Contra Israel y Rompe el Alto el Fuego de Abril

Irán lanzó misiles contra Israel este domingo, rompiendo el alto el fuego de abril y tensando las negociaciones de paz en Medio Oriente.

Irán Lanza Misiles Contra Israel y Rompe el Alto el Fuego de AbrilUn misil de defensa aérea israelí sobrevuela Israel, visto desde Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 7 de junio de 2026. Foto: Reuters

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Explosiones en Israel tras el lanzamiento de misiles iraníes. La tregua de abril se rompe y las negociaciones de paz se complican.

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