Irán Lanza Misiles Contra Israel y Rompe el Alto el Fuego de Abril

Por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego de principios de abril, Irán lanzó este domingo misiles contra Israel, rompiendo una frágil tregua y complicando los esfuerzos de mediación para alcanzar un acuerdo de paz más amplio en Medio Oriente.

La televisión estatal iraní confirmó el lanzamiento. Múltiples explosiones fueron escuchadas en el norte de Israel, donde el Ejército activó sirenas en varias zonas del país. Las fuerzas israelíes trabajaban en la interceptación de los proyectiles, aunque advirtieron que "la defensa no es hermética".

Como respuesta al ataque, el Comando del Frente Interno actualizó la política de defensa en todo el país. Las medidas entran en vigor este domingo 7 de junio a las 22:00 y se extienden hasta el lunes 8 de junio a las 20:00, según comunicó la Embajada de México en Israel a la comunidad mexicana radicada en ese país.

¿Qué provocó el ataque iraní este domingo?

El escalamiento tiene un detonador claro: horas antes del ataque con misiles, Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, ignorando una solicitud expresa de Washington para que se abstuviera de hacerlo. Israel lo presentó como represalia por disparos de Hezbolá contra el norte israelí.

Israel atacó un edificio residencial en el sur de Beirut.

El ataque dejó dos muertos y 20 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Washington había pedido a Israel que no atacara; Tel Aviv ignoró la solicitud.

Teherán había advertido que un ataque en Beirut reactivaría una guerra a gran escala.

Era el primer ataque iraní con misiles desde el alto el fuego de abril.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Israel Bombardea Campo de Refugiados

Días antes del bombardeo a Beirut, los gobiernos de Líbano e Israel habían acordado un cese al fuego en conversaciones mediadas por Estados Unidos. Hezbolá rechazó ese acuerdo.

La mediación que el ataque complica

El ataque ocurre en medio de gestiones diplomáticas activas. Pakistán, con el respaldo de Qatar, Turquía y Egipto, trabajaba para tender puentes entre Washington y Teherán. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, se encontraba este domingo en Irán, donde sostuvo reuniones con el canciller iraní Abbas Araghchi y otros funcionarios, según medios estatales iraníes.

En El Cairo, los cancilleres de Egipto y Qatar discutían "elementos propuestos" de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sin que se revelaran detalles.

El presidente Donald Trump no se pronunció sobre los hechos del domingo, pero en una entrevista grabada días antes con NBC declaró que le gustaría ver "un ataque más quirúrgico contra Hezbolá" y que no estaba "exigiendo" que Líbano fuera parte de un acuerdo general de alto el fuego.

¿Por qué el acuerdo sigue sin cerrarse?

Uno de los nudos centrales de la negociación es Líbano. Irán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de los combates en ese país. Hezbolá, por su parte, rechaza las conversaciones directas entre Líbano e Israel y respalda la postura iraní. Israel, en cambio, mantiene su ofensiva terrestre y aérea sobre Líbano en persecución de Hezbolá, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha señalado que continuará hasta que considere que el grupo ya no representa una amenaza —con elecciones en Israel previstas para más adelante este año.

Paralelamente, Irán mantiene su control sobre el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos sostiene un bloqueo sobre puertos iraníes, lo que ha afectado envíos de petróleo, gas natural y fertilizantes con impacto en la economía global.

CT