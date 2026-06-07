Explosión por Tanque de Gas en Taquería de Los Reyes La Paz Deja 6 Lesionados

La tarde de hoy domingo 7 de junio se registró una explosión al interior de una taquería en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, dejando como saldo seis personas lesionadas por quemaduras.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 horas en el negocio denominado “El Churrasquito”, ubicado sobre avenida Texcoco, entre las calles 9 y Tlalnepantla.

Autoridades informaron que la explosión se originó presuntamente por la explosión de tanques de gas LP al interior de la cocina del establecimiento, lo que movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y retirar dos tanques de gas LP de 30 kilogramos, los cuales fueron asegurados y trasladados a una base para evitar nuevos riesgos.

Explosión en taquería. Foto: N+

Hay seis lesionados tras la explosión

Paramédicos del municipio brindaron atención a seis personas lesionadas, quienes presentaban quemaduras de distinta gravedad. Cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zona 53 del IMSS, mientras que una persona más fue llevada al Hospital La Perla.

Entre los lesionados se encuentran hombres de 17, 21, 22 y 35 años de edad, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad completa de las víctimas.

Explosión por Tanque de Gas en Taquería Deja 6 Lesionados. Foto: Los Reyes La Paz

Autoridades señalaron que al menos cuatro de los afectados presentan lesiones que ponen en riesgo su vida, debido a la gravedad de las quemaduras. Otras dos personas resultaron con heridas de menor consideración y se reportan estables.

La zona permanece acordonada mientras personal de Protección Civil y Bomberos realizaba labores de inspección para determinar las causas exactas del incidente.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas derivado de la explosión.