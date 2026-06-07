Explosión por Tanque de Gas en Taquería de Los Reyes La Paz Deja 6 Lesionados

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 horas en el negocio denominado “El Churrasquito”

Explosión de Tanques de Gas en Puesto de Tacos de Los Reyes La Paz Deja 6 Lesionados. Foto: N+Explosión de Tanques de Gas en Puesto de Tacos de Los Reyes La Paz Deja 6 Lesionados. Foto: N+

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Urgente: explosión en taquería de Los Reyes La Paz por tanques de gas LP. Seis personas con quemaduras, cinco trasladadas al hospital. Infórmate de los hechos.

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