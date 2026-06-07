Dos Adultos y Un Menor Resultan Lesionados tras Choque en Apodaca, Nuevo León

Un accidente vial registrado la mañana de este domingo sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca, dejó tres personas lesionadas, entre ellas un menor de entre tres y cinco años

Exceso de velocidad habría provocado choque que dejó dos adultos y un menor lesionadosFoto: N+

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Un menor de entre 3 y 5 años y dos adultos resultan lesionados en un choque en Apodaca. El exceso de velocidad podría ser la causa. Detalles del accidente aquí.

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