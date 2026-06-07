Dos Adultos y Un Menor Resultan Lesionados tras Choque en Apodaca, Nuevo León

Un accidente vial registrado la mañana de este domingo 7 de junio movilizó a cuerpos de auxilio en el municipio de Apodaca, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura de la colonia Parque Industrial Milimex, específicamente en el cruce con la avenida E, donde un vehículo particular terminó impactándose contra la estructura de un puente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 3 Lesionados Estrellamiento- Volcadura con Puente en Apodaca

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente provocó una rápida movilización de elementos de auxilio y seguridad, quienes acudieron para brindar atención a lo lesionados. Tres personas sufrieron diversas lesiones. Entre los afectados se encuentran dos adultos y un menor de edad de entre tres y cinco años.

Al arribar al sitio, paramédicos comenzaron de inmediato con las labores de atención médica para valorar el estado de salud de los lesionados y brindarles los primeros auxilios correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información detallada sobre la condición médica de las personas afectadas, por lo que se mantiene la expectativa sobre la evolución de su estado de salud.

Movilización de cuerpos de auxilio

Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes y coordinar las acciones de atención y seguridad en la zona. Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja participaron en la atención de los lesionados, mientras que las autoridades mantuvieron resguardado el sitio para facilitar las labores de auxilio y recabar información sobre lo sucedido.

Las maniobras de atención se realizaron durante varios minutos mientras se evaluaba a las personas involucradas y se determinaban las acciones a seguir.

De acuerdo con datos obtenidos en el lugar de los hechos, una de las posibles causas del accidente habría sido el exceso de velocidad, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara impactándose de manera aparatosa contra la estructura del puente.

A pesar de la magnitud del impacto, las personas involucradas recibieron atención médica de manera oportuna por parte de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, las autoridades continúan en espera de información adicional sobre el estado de salud de los lesionados y las circunstancias exactas que originaron el accidente.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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