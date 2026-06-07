“Misión Cumplida”: Sheinbaum Presenta el Auto Eléctrico Olinia, 100% Eléctrico y Mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo 7 de junio el auto eléctrico Olinia en Zumpango, Estado de México. Se trata del primer vehículo utilitario 100 por ciento eléctrico, desarrollado y diseñado completamente en México.

Durante la presentación, la mandataria apareció conduciendo el vehículo y lo manejó hasta la sala donde sería exhibido. Tras estacionarlo, Sheinbaum descendió del automóvil y levantó los brazos en señal de victoria, lo que provocó los aplausos de los asistentes.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

En su discurso, la presidenta destacó el trabajo de los jóvenes que participaron en el desarrollo del proyecto.

“Son jóvenes de distintas instituciones públicas mexicanas que decidieron durante 18 meses dedicar su vida a Olinia. Algunos vivían en el norte del país y se fueron a vivir a Puebla, donde está el centro de desarrollo, y decidieron dejar a sus familias para la creación de Olinia. Muchas felicidades y gracias por demostrar que sí se puede”, expresó.

Señaló que el nombre del vehículo representa movimiento y transformación. “Hoy presentamos Olinia. Olinia significa movimiento en náhuatl: movimiento de ideas, creatividad y esperanza; movernos hacia nuevos horizontes, porque Olinia no es solo un vehículo eléctrico, sino una idea sencilla, pero poderosa”, afirmó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Presenta Prototipo de Auto Eléctrico Olinia en Zumpango

Asimismo, aseguró que el proyecto busca demostrar la capacidad tecnológica y de innovación de México.

“Olinia nace de una fuerza creadora que ha acompañado a México a lo largo de su historia. Es para México y para el mundo. No se trata solo de fabricar un automóvil eléctrico, sino de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”, concluyó.

El proyecto fue desarrollado por investigadores de instituciones públicas como el IPN y el Tecnológico Nacional de México, con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte sustentable, económica y segura.

Olinia alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, debido a que está pensado para movilidad urbana. Además, cuenta con un motor eléctrico con vida útil estimada de ocho años y puede cargarse en cualquier enchufe convencional de casa o comercio.

El costo estimado del vehículo será de entre 90 mil y 150 mil pesos, mientras que su operación promete ser más económica que mantener una motocicleta.