“Misión Cumplida”: Sheinbaum Presenta el Auto Eléctrico Olinia, 100% Eléctrico y Mexicano

El proyecto fue desarrollado por investigadores de instituciones públicas como el IPN y el Tecnológico Nacional de México

Sheinbaum Presenta el Auto Eléctrico OliniaSheinbaum Presenta el Auto Eléctrico Olinia

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Olinia, el auto eléctrico mexicano, llega para revolucionar la movilidad urbana. Con un costo accesible y fácil de cargar, promete ser más económico que una motocicleta.

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