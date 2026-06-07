Tormenta Tropical Boris: ¿A qué Hora Tocará Tierra en Acapulco, Guerrero? Trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que el sistema evolucione a tormenta tropical hoy domingo

Tormenta Tropical Boris. Foto: ConaguaTormenta Tropical Boris. Foto: Conagua

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Tormenta tropical Boris se acerca a Acapulco. Se espera que toque tierra el lunes a las 6:00 am. Sigue las actualizaciones del SMN.

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