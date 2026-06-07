Tormenta Tropical Boris: ¿A qué Hora Tocará Tierra en Acapulco, Guerrero? Trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo 7 de junio sobre la formación de la depresión tropical Dos-E en el océano Pacífico, sistema que podría evolucionar en las próximas horas a la tormenta tropical Boris, el segundo ciclón pronosticado para la temporada de huracanes 2026.

De acuerdo con el organismo, el centro de la depresión tropical se localiza a 155 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

Ante el fortalecimiento del sistema, las autoridades establecieron una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero.

Foto: Conagua

¿A qué hora tocará tierra en Acapulco?

Según el pronóstico de trayectoria del SMN, durante la mañana de este lunes la depresión tropical Dos-E evolucionaría oficialmente a tormenta tropical Boris.

Posteriormente, el sistema continuaría desplazándose hacia las costas de Guerrero y podría tocar tierra en las costas de Acapulco durante la tarde del día, con rachas de viento de entre 75 y 95 kilómetros por hora.

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El organismo también prevé lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en distintas zonas de Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.

Asimismo, el pronóstico indica que para las 18:00 horas del lunes 8 de junio, Boris comenzaría a perder fuerza y se degradaría nuevamente a depresión tropical mientras avanza sobre territorio guerrerense.