¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Mañana, Domingo 7 de Junio en la CDMX?

El ciclo de lluvias ya está de lleno asentado en la capital del país. Este periodo, que avanza de la mano con el desarrollo de ciclones en las costas mexicanas, no es un evento de corta duración.

Las autoridades meteorológicas estiman de manera general que las condiciones húmedas e inestables se extiendan de forma constante hasta las últimas semanas de octubre o los primeros días de noviembre. Por ello, las tardes y noches acompañadas de agua serán una constante para los capitalinos durante los próximos meses.

Para mañana domingo 7 de junio de 2026, durante las primeras horas del día el ambiente será fresco (de 13 a 15 °C) con apenas un 40% de probabilidad de lloviznas aisladas.

Tardes de lluvia

El momento de mayor riesgo y donde es más seguro que llueva con fuerza ocurrirá durante la tarde, cuando la probabilidad se dispara al 80% con pronóstico de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h, bajando hacia la noche a un 60% en forma de chubascos intermitentes.

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Para mitigar el impacto de estas tormentas y evitar inundaciones urbanas, Protección Civil aconseja a la ciudadanía evitar tirar basura en la vía pública, ya que los desechos obstruyen las alcantarillas. Si el agua llegara a meterse a las viviendas, la regla de oro es cortar el suministro eléctrico inmediatamente y resguardarse en las zonas más altas del inmueble.

Además, hay que tener cuidado al volante. El asfalto mojado reduce la adherencia de las llantas, por lo que es vital reducir la velocidad, encender los faros y mantener una distancia amplia con el vehículo de enfrente para reaccionar a tiempo.