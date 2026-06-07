¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Mañana, Domingo 7 de Junio en la CDMX?

La temporada de lluvias se intensifica en la CDMX; por lo que más vale estar informados y tomar precauciones para cuando empiecen los chubascos.

Para mañana domingo 7 de junio se esperan lluvias, checa aquí la horaCuartoscuro

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