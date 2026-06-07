Boris en México: ¿Cuáles son los Estados en Alerta por Desarrollo de Ciclón Hoy 7 de Junio 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por el desarrollo de zonas de baja presión frente a las costas de Guerrero.

Ciclón Boris en México hoy 7 de junio 2026Foto: SMN Conagua
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