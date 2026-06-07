Boris en México: ¿Cuáles son los Estados en Alerta por Desarrollo de Ciclón Hoy 7 de Junio 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó este domingo 7 de junio 2026 sobre el desarrollo del ciclón Boris, como parte de la evolución de la zona de baja presión que se encuentra en el océano Pacífico. ¿Cuáles son los estados en alerta? Te contamos

Luego de días de observación y ajuste de probabilidades de desarrollo de los que serían el segundo y tercer ciclón de la temporada de huracanes 2026, la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señaló los estragos que el fenómeno ha empezado a causar en el estado Guerrero.

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¿Cuál es la evolución del ciclón hoy 7 de junio 2026?

Esta mañana, señaló la agencia meteorológica, una de las zonas de baja presión se localizó a 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con 90% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas y desplazamiento hacia el noreste.

Por su parte, una que la segunda está con 70% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, y se localiza a 450 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate, con desplazamiento lento hacia el norte. Se mantienen en estrecha vigilancia.

Fue a las

La evolución del primero de los dos fenómenos ha comenzado a causar estragos: se pronostican lluvias torrenciales en la costa de Guerrero; intensas en el noreste y la costa de Michoacán, suroeste de Puebla, norte y suroeste de Oaxaca y el sur de Chiapas; muy fuertes en Colima, el este de San Luis Potosí, sur de Jalisco, sureste de Guanajuato, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, sur de Morelos, norte y suroeste del Estado de México, sur de Tamaulipas y el norte y centro de Veracruz; fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y el oeste y sur de Tabasco.

Además, se prevén chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

¿Cuáles son los estados en alerta por la posible formación de Boris?

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Oaxaca

De acuerdo con las proyecciones del SMN, se espera que la zona de baja presión se desplace hacia el noreste en las próximas horas, por lo que tendría impacto en el estado del tiempo en Jalisco y Nayarit también.