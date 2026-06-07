Pronóstico del Clima Hoy 7 de Junio: Prevén Lluvias Torrenciales en Costa y Centro del País

Este domingo 7 de junio prevalece el temporal de lluvias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de precipitaciones torrenciales en zonas de la costa del Pacífico, así como caídas pluviales muy fuertes en el centro del país.

Desde temprano azotarán las intensas lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el valle de México.

Esto se debe a la interacción de dos zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Asimismo, se espera que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico evolucione a un ciclón tropical, al sur de las costas de Guerrero.

En contraste, se mantendrán temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (noreste y costa), Puebla (suroeste), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (sureste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Estado de México (norte y suroeste), Morelos (sur) y Veracruz (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Durango.

¿Dónde habrá calor?

Sonora (sureste)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (norte y suroeste)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Colima (noreste y este)

Michoacán (suroeste)

Guerrero (centro, sur y sureste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (norte y centro)

Coahuila (suroeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; condiciones que se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

ASJ