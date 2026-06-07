Pronóstico del Clima Hoy 7 de Junio: Prevén Lluvias Torrenciales en Costa y Centro del País

Autoridades prevén mayores afectaciones en la costa del Pacífico sur de México, así como temperaturas vespertinas calurosas en la mayor parte del territorio nacional

Pronóstico del Clima Hoy 7 de Junio: Prevén Lluvias Torrenciales en Costa y Centro del PaísPrevén lluvias torrenciales en la costa y el centro del país. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este domingo, el SMN alerta sobre lluvias intensas en el sur y centro de México. Además, temperaturas vespertinas calurosas en gran parte del país. Descubre más sobre el pronóstico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+