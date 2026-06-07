EUA Derriba Dos Drones Iraníes en el Estrecho de Ormuz; Aumenta la Tensión con Teherán

El incidente ocurre tras una nueva escalada de ataques entre ambos países en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Paseantes y barcos en el Estrecho de OrmuzAP
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