EUA Derriba Dos Drones Iraníes en el Estrecho de Ormuz; Aumenta la Tensión con Teherán

El ejército de Estados Unidos derribó este sábado dos drones iraníes que, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), representaban una amenaza para el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Centcom informó que las aeronaves no tripuladas fueron interceptadas luego de que se detectara que ponían en riesgo la navegación en la zona. El organismo militar, con sede en Florida, señaló que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para responder ante cualquier acción que considere una agresión por parte de Irán.

El nuevo incidente se produjo apenas un día después de otro episodio de confrontación en la región. Según autoridades estadounidenses, el viernes fueron derribados cuatro drones iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, además de que fuerzas de Estados Unidos realizaron ataques contra instalaciones de radar de vigilancia.

Por su parte, Teherán respondió con acciones dirigidas contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, lo que elevó aún más la tensión en una región considerada estratégica para la economía global.

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Fricción creciente

Los enfrentamientos ocurren en un contexto de creciente fricción entre Washington y Teherán. Durante los últimos días se han reportado diversos incidentes cerca del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

A pesar de la sucesión de ataques y contraataques registrados durante las últimas tres semanas, el gobierno estadounidense ha sostenido que el cese al fuego acordado entre ambas partes desde abril continúa vigente.

Sin embargo, las perspectivas de una solución definitiva siguen siendo inciertas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes en una entrevista con NBC News que Irán todavía no ha aceptado un acuerdo para poner fin al conflicto. El mandatario afirmó que los dirigentes iraníes son “fuertes” y “orgullosos”, aunque consideró que eventualmente deberán sentarse a negociar con Washington.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz y al riesgo de que nuevos enfrentamientos puedan afectar la estabilidad de una de las principales rutas de transporte energético del planeta.