Tiroteo Cerca de Festival Comunitario en Ohio Deja 8 Heridos

La policía confirmó que mantiene un operativo activo para localizar a los responsables y esclarecer cómo ocurrió el tiroteo

Foto: AFP IlustrativaFoto: AFP Ilustrativa

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Momentos de tensión en Toledo: un tiroteo cerca del festival comunitario deja múltiples heridos. La policía investiga el incidente. Descubre más sobre este suceso.

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