Tiroteo Cerca de Festival Comunitario en Ohio Deja 8 Heridos

Ocho personas resultaron heridas durante un tiroteo este sábado en un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, según informó el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, al canal local de televisión WTOL 11.

El funcionario expresó que "se espera que todas las víctimas sobrevivan" después de la balacera registrada durante el Old West End Festival, un festejo vecinal, donde el Departamento de Policía de Toledo halló "múltiples víctimas de bala" y seguía buscando al o a los responsables.

Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia".

Mantienen operativo para localizar a responsables

La policía confirmó que mantiene un operativo activo para localizar a los responsables y esclarecer cómo ocurrió el tiroteo.

El incidente provocó momentos de tensión y movilización policiaca en la zona, donde decenas de asistentes buscaban resguardarse tras escucharse las detonaciones.

Las autoridades estadounidenses trabajan en la recopilación de evidencia y testimonios para determinar si el ataque estuvo dirigido contra alguna persona en particular o si se trató de un hecho aislado ocurrido durante las actividades del festival.