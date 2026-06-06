Israel Habría Hackeado Funcionarios de Trump; Pentágono Eleva Alerta al Máximo

El Pentágono elevó a "crítico" su alerta por supuesto espionaje israelí a negociadores de Trump durante conversaciones de paz con Irán.

Israel Habría Hackeado Funcionarios de Trump; Pentágono Eleva Alerta al MáximoBanderas de Estados Unidos e Israel y un atril instalados en el Comedor de Estado de la Casa Blanca. Foto: Reuters.

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The New York Times y NBC revelan posible espionaje israelí a EE.UU. ¿Por qué el Pentágono teme por las negociaciones de paz con Irán?

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