Israel Habría Hackeado Funcionarios de Trump; Pentágono Eleva Alerta al Máximo

El Departamento de Guerra de Estados Unidos elevó en las últimas semanas su nivel de amenaza de contrainteligencia respecto a Israel de "alto" a "crítico" —el escalón más alto posible— ante la sospecha de que los servicios de inteligencia israelíes están espiando de manera "hiperagresiva" a funcionarios del gobierno de Donald Trump.

La información fue publicada este sábado 6 de junio por The New York Times y NBC News, citando documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés).

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¿Por qué Israel espiaría al gobierno de Trump ahora?

El contexto es el siguiente: Trump busca cerrar un acuerdo de paz con Irán, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene una agenda distinta. Según los materiales citados por ambos medios, Israel quiere debilitar o derrocar al gobierno iraní, reducir sus capacidades militares y atacar a Hezbolá, el grupo armado libanés aliado de Teherán.

En ese escenario, el objetivo del presunto espionaje sería conocer de primera mano la estrategia de Washington en las negociaciones con Irán, antes de que cualquier acuerdo tome forma.

Los funcionarios vigilados y cómo habrían operado las escuchas

Los documentos citados por el Times y NBC News identifican a dos funcionarios como blancos del presunto espionaje:

Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca.

Elbridge A. Colby, jefe de política del Pentágono.

Las interceptaciones habrían incluido escuchas y hackeos telefónicos.

El espionaje se habría facilitado porque algunos funcionarios usan teléfonos personales y aviones privados para atender asuntos de seguridad nacional.

Lo que dicen Israel y la Casa Blanca

Las dos partes involucradas rechazaron la información. Portavoces de la Casa Blanca calificaron la historia de "falsa" ante The New York Times.

La Embajada de Israel en Washington fue más extensa en su desmentido: aseguró que su país "no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses" y que sus esfuerzos se dirigen exclusivamente a sus enemigos, no a sus aliados.