Marchas HOY 7 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasFoto: Cuartoscuro.

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No te pierdas las actualizaciones sobre las marchas y eventos en la CDMX este 7 de junio de 2026. Sigue los canales de N+ para estar al tanto del tránsito y evitar bloqueos.

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