Marchas HOY 7 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 7 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones, seis rodadas motociclistas, ocho rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:00 horas. Conexiones Climáticas en la Fuente de la Diana Cazadora, col. Juárez, Av. Paseo de la Reforma No. 21, con destino al Monumento a la Revolución. Exigen la cancelación de permisos y del financiamiento para la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, por los posibles riesgos ambientales, sociales y culturales que representa el proyecto.

10:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano en la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Realizarán la “Marcha en Defensa del Refugio Franciscano” para exigir la devolución de perros y gatos retirados del albergue y transparencia sobre su resguardo.

09:30 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la sede de la Sección IX, col. Centro Histórico, Belisario Domínguez No. 32. Realizarán actividades culturales, un diálogo abierto sobre educación, una conferencia de prensa y su Asamblea Nacional Representativa para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales para el magisterio.

Otras movilizaciones

Coyoacán

11:00 horas. Asamblea Anti-Mundialista en el bajo puente del Estadio Banorte, col. Santa Úrsula Coapa, Calz. de Tlalpan No. 3465. Realizarán la “Segunda Mega Reta Antimundialista” y una conferencia de prensa para anunciar acciones contra la turistificación, el despojo y la represión vinculados al Mundial de Futbol 2026.

Cuauhtémoc

12:00 horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis” en Plaza Tlaxcoaque, col. Centro, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque. Llevarán a cabo el evento “Rituales 4:20” para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis con perspectiva de género y realizar una colecta de alimento para perros en situación de calle.

15:00 horas. Frente Antiespecista Interseccional MX en Parque México, col. Hipódromo, Av. México y Av. Michoacán. Realizarán una acción antimundialista bajo el lema “Incomoda a tu Gentrificador Favorito”, en protesta por los efectos sociales atribuidos a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Rodadas motociclistas y ciclistas

14:15 horas. Arrancones Tláhuac en la Refaccionaria AutoZone Tláhuac, Av. La Turba No. 4, col. Granjas Cabrera. Realizarán una rodada y grabación del “Documental Tláhuac” en apoyo a niños con cáncer.

12:00 horas. Los Primos Kikimontana en Soriana Híper Consulado, Av. Río Consulado No. 2355, col. Ampliación Simón Bolívar. Realizarán la rodada de convivencia “Rodada por los 1,000 Recios”.

07:00 horas. Subdirección de Derechos Humanos de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tláhuac en Plaza Juárez, col. San Andrés Mixquic, con destino a la sede de la alcaldía. Llevarán a cabo la “Rodada por la Diversidad” en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+.

08:00 horas. Rodada Conmemorativa en Festejo a las y los Sobrevivientes de Cáncer con salida y meta en el Parque del Trébol, Calle 1 No. 15, col. Villa Lázaro Cárdenas.

06:00 horas. Colibrí es CDMX en el Centro de Acopio La Virgen Oficial, col. Avante, con destino al Parque Barranca de Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. Realizarán una rodada recreativa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ