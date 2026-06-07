Guerrero, en Alerta por Posible Formación de Ciclón Boris Frente a las Costas de Acapulco

El Servicio Meteorológico Nacional vigila dos zonas de inestabilidad en el Pacífico; una de ellas tiene 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico

Ciclón Boris amenaza a Guerrero. Foto: ConaguaCiclón Boris amenaza a Guerrero. Foto: Conagua

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Dos sistemas de baja presión amenazan el Pacífico. El más cercano a Acapulco tiene un 80% de convertirse en ciclón. Infórmate y extrema precauciones.

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