Guerrero, en Alerta por Posible Formación de Ciclón Boris Frente a las Costas de Acapulco

Las autoridades meteorológicas de México han encendido las alarmas en el Océano Pacífico ante el desarrollo de dos sistemas de baja presión que amenazan con intensificarse en las próximas horas, uno de los cuales se localiza muy cerca de las costas de Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno que más preocupa a las autoridades es una zona de baja presión localizada a 265 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema mantiene potencial de desarrollo ciclónico y, en caso de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de “Boris”, convirtiéndose en el segundo fenómeno previsto para la cuenca del Pacífico durante la temporada de huracanes 2026.

Este sistema se desplaza actualmente hacia el noreste y ha incrementado a un 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico, una condición que podría alcanzar en un lapso de 48 horas a 7 días, con altas posibilidades de evolucionar a ciclón tropical durante este mismo fin de semana.

Segundo sistema en vigilancia

De manera simultánea, las autoridades mantienen bajo observación una segunda zona de baja presión localizada frente a las costas de Centroamérica, específicamente a 560 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

Este segundo fenómeno presenta un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico (tanto a 48 horas como a 7 días) y mantiene un desplazamiento lento con dirección hacia el norte.

Se exhorta a la población de las regiones costeras y a la navegación marítima a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje elevado, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil.