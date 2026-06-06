Avanza Control de Incendio en Arivechi y Sahuaripa en Sonora

Se ha logrado controlar un avance del 70% del incendio en los municipios de Arivechi y Sahuaripa

Incendio en SahuaripaFoto: Protección Civil Sonora

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Tras 10 días de lucha, el incendio en la sierra de Sonora avanza un 70% su control tras las las brigadas y apoyo de la Fuerza Aérea.

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