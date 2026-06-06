Avanza Control de Incendio en Arivechi y Sahuaripa en Sonora

Luego de diez días activo, el control del incendio forestal en los límites de los municipios de Arivechi y Sahuaripa, registra un avance del 70%, de acuerdo con el último informe emitido este sábado por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El reporte técnico más reciente indica que el incendio en la sierra sonorense registra un 60% de liquidación, mientras las brigadas continúan las labores para fortalecer su control y evitar reactivaciones.

Las brigadas trabajan bajo la estrategia de combate directo e indirecto, apertura y reforzamiento de brechas cortafuego, así como vigilancia permanente en puntos calientes para evitar reactivaciones.

Gobierno de Sonora trabajando por tierra y aire, en conjunto con los 3 niveles de gobierno, mantiene un combate intensivo contra incendio forestal en Tarachi; registran importantes avances en control y liquidación.



NOTA COMPLETA:https://t.co/QHNDPi7Kz0 pic.twitter.com/qzy54NVEnf — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) June 5, 2026

Fuerza Área Mexicana participa en combate al incendio en Sonora

Por su parte, elementos de la Fuerza Área Mexicana continúan con las operaciones de descargas aéreas de agua con el helicóptero Mil Mi-17, que se suman a las acciones de 123 combatientes en tierra.

Protección Civil informó que las tareas de combate del incendio forestal se realizan con 15 unidades de la Comisión Nacional Forestal, Brigada Estatal de Manejo del Fuego, policías locales y estatales, así como rancheros y voluntarios de la región.