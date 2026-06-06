Ciclón Boris: Cómo Va su Formación en el Pacífico Hoy, 6 de Junio 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico mexicano, la cual podría evolucionar en las próximas horas al ciclón tropical Boris, el segundo sistema pronosticado de la temporada de huracanes 2026 en esta región.

De acuerdo con el organismo, la zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Actualmente incrementó a 60 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 70 por ciento en un plazo de siete días.

El sistema meteorológico se ubica aproximadamente a 495 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y presenta un desplazamiento lento hacia el noreste. Las autoridades prevén que durante este fin de semana pueda evolucionar a ciclón tropical, por lo que mantienen vigilancia permanente sobre su trayectoria y desarrollo.

Aunque hasta el momento no representa un impacto directo en territorio nacional, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, especialmente en los estados del Pacífico mexicano, donde podrían registrarse lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en caso de fortalecerse.

¿Cuáles son los nombres de los huracanes en 2026?

El SMN y Protección Civil dieron a conocer, en abril pasado, la lista oficial de nombres que recibirían los huracanes durante la temporada 2026, además de las previsiones sobre la actividad ciclónica que podría registrarse en México en los próximos meses.

La lista completa incluye los siguientes nombres:

• Amanda

• Boris

• Cristina

• Douglas

• Elida

• Fausto

• Genevieve

• Hernan

• Ilse (o Iselle)

• Julio

• Karina

• Lowel (o Lowell)

• Marie

• Norbert

• Odalys

• Polo

• Rachel

• Simon

• Trudy

• Vance

• Winnie

• Xavier

• Yolanda

• Zeke

El primer sistema meteorológico de esta temporada, Amanda, ya se formó recientemente durante junio en el océano Pacífico.