Ciclón Boris: Cómo Va su Formación en el Pacífico Hoy, 6 de Junio 2026

La zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero

Ciclón Boris: Cómo Va su Formación en el Pacífico Hoy. Foto: ConaguaCiclón Boris: Cómo Va su Formación en el Pacífico Hoy. Foto: Conagua

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Ciclón Boris podría formarse pronto en el Pacífico. El SMN vigila una baja presión al sur de Colima, Michoacán y Guerrero con 60% de probabilidad de desarrollo en 48 horas. Mantente informado.

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