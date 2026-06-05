CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula Sábado 6 de Junio por Contingencia en CDMX y Edomex?

La mala calidad del aire continúa y ante los riesgos de Contingencia Ambiental, consulta si habrá Doble Hoy No Circula sabatino 6 de junio 2026

Checa Si CAMe Activó el Doble Hoy No Circula 6 de Junio por Contingencia en CDMX y EdomexLa mala calidad del aire afecta a la CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

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