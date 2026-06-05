CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula Sábado 6 de Junio por Contingencia en CDMX y Edomex?

La mala calidad del aire sigue siendo un factor de riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, y acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula 6 de junio 2026 y cómo opera el programa de restricción vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en el primer sábado del mes.

Al estar en temporada de ozono, los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en una nota previa te explicamos cómo aplicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula este viernes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

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¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 6 de junio?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala por presencia de partículas PM10 y PM2.5 en cinco estaciones de monitoreo, sin embargo en el resto los niveles de contaminación van de aceptables a buenos.

De esta manera, no existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula este sábado 6 de junio, sin embargo se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

¿Cómo aplica el programa Hoy No Circula 6 de junio 2026?

Este es el primer sábado del mes, por lo que el Hoy No Circula 6 de junio 2026 se aplicará con normalidad. De esta manera, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema, tendrán que descansar los carros con los siguientes hologramas y placas:

Holograma 2, cualquier terminación de placa

Holograma 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9:

Placas foráneas

Permisos vehiculares provisionales

Toma en cuenta que en caso de que hubiera contingencia se tendría que aplicar el Doble No Circula, que afectaría a los carros con holograma 0 y 00, los cuales normalmente están exentos de las restricciones de CAMe.

Horario del Hoy No Circula sábado 6 de junio 2026

El programa Hoy No Circula de los sábados opera en el mismo horario que lo hace entre semana que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula sabatino?

La multa del programa sabatino es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción del Hoy No Circula va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Sedema.

El programa de restricción a la circulación de los carros entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

PPP