Abraham Pérez: Muere Querido Actor de la Familia P. Luche Famoso por Meme Sí, Que se Largue

Abraham Pérez, el actor detrás del famoso meme Sí, que se largue de La Familia P. Luche, murió; esto se sabe sobre su fallecimiento

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El mundo de la comedia mexicana está de luto: fallece Abraham Pérez, el actor detrás del icónico meme 'Sí, que se largue' de La Familia P. Luche. Descubre más sobre su legado.

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