Abraham Pérez: Muere Querido Actor de la Familia P. Luche Famoso por Meme Sí, Que se Largue

El mundo de la comedia mexicana está de luto. Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche, falleció dejando atrás uno de los momentos más virales de la televisión mexicana: el famoso meme de “Sí, que se largue”.

Aunque su participación en la exitosa serie creada por Eugenio Derbez fue breve, el actor consiguió algo que pocos logran: que una escena trascendiera generaciones y encontrara una segunda vida gracias a internet.

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¿Quién era Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche?

Abraham Pérez fue un actor mexicano que apareció en La Familia P. Luche como el Licenciado Cortillo, personaje relacionado con el trabajo de Ludovico P. Luche. Su participación ocurrió durante las temporadas 2 y 3 de la popular comedia televisiva.

La noticia fue confirmada durante la noche del jueves 4 de junio a través de las redes sociales por el creador de contenido Omar Pardo (conocido como Omar Crew y conductor del podcast La cabina), quien mantenía una estrecha relación de amistad con el actor y su familia desde hace décadas.

"Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, a la que le deseamos pronta resignación", escribió.

Ante la sorpresa de los seguidores, el creador de contenido compartió un emotivo segundo mensaje con una fotografía de ambos: "¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, 'Lic. Cortillo', hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas".

Pardo detalló además que sus familias compartían un lazo entrañable y que sus padres habían sido amigos por más de 50 años.

¿De qué murió el "Licenciado Cortillo"?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni los familiares ni sus allegados han revelado las causas exactas del repentino fallecimiento de Abraham Pérez. Sin embargo, su amigo Omar Pardo confirmó este viernes 5 de junio que los restos del actor ya están siendo velados y que se encuentran acompañando a la familia en los servicios funerarios.

El origen de un meme histórico en la televisión

Abraham Pérez se ganó un lugar especial en el corazón del público durante la segunda y tercera temporada de La Familia P. Luche. Dentro del universo de la serie, el "Licenciado Cortillo" fungía como el jefe directo de Ludovico P. Luche, interpretado por Eugenio Derbez, y, a su vez, respondía a las órdenes del magnate Don Camerino.

Fue en esta dinámica de oficina donde nació la icónica escena: en medio de una discusión o reclamo laboral, el "Licenciado Cortillo" exclamaba con energía la frase “¡Sí, que se largue!”, apoyando de manera cómica el despido o la salida de algún personaje.

Con el auge de las redes sociales y plataformas de video vertical como TikTok, la escena cobró una segunda vida Millones de usuarios adoptaron el fragmento de video y el audio original para ilustrar situaciones cotidianas de hartazgo laboral, escolar o personal, convirtiendo el rostro de Abraham Pérez en un meme imperecedero y una referencia fija del humor digital en toda América Latina.

A la par de su icónico rol en la comedia mexicana, Pérez también dejó huella en otros proyectos cinematográficos a lo largo de su trayectoria, incluyendo su participación en la película de acción estadounidense 7 Colombian Kilos (2007).