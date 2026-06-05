Critican a Influencers por Anunciar la Interrupción de su Embarazo por Síndrome de Down

El creador de contenido Jesse Ridgway, mejor conocido en internet como McJuggerNuggets, y su esposa Ashley Ridgway generaron una amplia conversación en internet luego de compartir públicamente que tomaron la decisión de interrumpir su embarazo tras recibir un diagnóstico prenatal de síndrome de Down.

La pareja, que había anunciado en marzo de 2026 que esperaba a su primer hijo, reveló que durante el embarazo recibieron resultados de pruebas genéticas que indicaban una alta probabilidad de Trisomía 21, la alteración cromosómica asociada con el síndrome de Down.

A través de sus redes sociales, Jesse explicó que posteriormente buscaron más información y hablaron con médicos, asesores genéticos, familiares y personas cercanas antes de tomar una decisión.

Jesse Ridgway y Ashley Hablan Sobre la Difícil Decisión Tras Diagnóstico de Síndrome de Down

En un mensaje compartido con sus seguidores, el youtuber aseguró que la decisión no fue sencilla para ninguno de los dos y describió el proceso como uno de los momentos más complicados que han vivido como pareja.

“Esta semana, mi esposa y yo tomamos la difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a Trisomía 21”, compartió Jesse al explicar la situación.

El creador de contenido señaló que inicialmente pensaron en continuar con el embarazo, pero aseguraron que, tras conocer más sobre las posibles complicaciones médicas asociadas al diagnóstico y analizar distintos factores, decidieron tomar otro camino.

Jesse también reconoció que sabía que la noticia podía generar opiniones divididas, pero afirmó que querían hablar de su experiencia debido al impacto emocional que tuvo en ambos.

La Historia Generó Debate en Redes Sociales

Tras hacer pública su decisión, la pareja recibió mensajes de apoyo, pero también críticas de usuarios que cuestionaron su elección, lo que abrió nuevamente el debate en redes sociales sobre diagnósticos prenatales, discapacidad y decisiones reproductivas.

Ridgway respondió a algunas de las reacciones y pidió empatía ante una situación que calificó como profundamente dolorosa para ellos.

El youtuber también expresó respeto hacia las personas con síndrome de Down y sus familias, al tiempo que explicó que su intención era compartir una experiencia personal y compleja.

Actualmente, Ashley se encuentra recuperándose tras el procedimiento y la pareja aseguró que espera intentar nuevamente formar una familia en el futuro.