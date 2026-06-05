Critican a Influencers por Anunciar la Interrupción de su Embarazo por Síndrome de Down

Jesse Ridgway y Ashley compartieron su experiencia tras un diagnóstico prenatal de Trisomía 21 durante el embarazo; su decisión provocó reacciones divididas en redes sociales

jesse-ridgway-esposa-interrumpen-embarazo-diagnostico-sindrome-downFoto: Instagram Jesse Ridgway

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Jesse y Ashley Ridgway enfrentan críticas tras decidir interrumpir su embarazo por diagnóstico de síndrome de Down. La pareja comparte su experiencia y pide empatía ante esta difícil decisión.

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