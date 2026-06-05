Lluvias en CDMX Hoy 5 de Junio 2026: Alcaldías con Alerta por Tormentas este Viernes

Este viernes, 5 de junio de 2026, se registran lluvias en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde hay alerta por tormentas en la capital del país.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina, durante la mañana se han registrado lluvias de intensidad débil en las alcaldías:

Cuauhtémoc.

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estarán las temperaturas en el Valle de México:

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México (Edomex) será de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Alcaldías con alerta por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde de hoy se prevé ambiente cálido en el Valle de México y templado en zonas altas; sin embargo, habrá incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, con probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

La SGIRPC emitió la Alerta Amarilla por lluvias en varias alcaldías de la CDMX, estas son:

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 05/06/2026 y madrugada del sábado 06/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/F99EUQVb4l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

Con información de N+

Rar