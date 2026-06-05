Lluvias en CDMX Hoy 5 de Junio 2026: Alcaldías con Alerta por Tormentas este Viernes

Estas son las alcaldías con alerta por lluvias en la CDMX hoy, 5 de junio de 2026

Lluvia en la CDMXEmiten alerta por lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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