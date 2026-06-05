Lluvias Dejan un Muerto y Múltiples Afectaciones en San Luis Potosí; Esto Sabemos

Las lluvias registradas en San Luis Potosí dejaron una persona fallecida por descarga eléctrica, además de encharcamientos, vehículos atrapados y árboles caídos en distintos municipios.

Protección Civil Atiende Emergencias tras Fuertes Lluvias en SLPFoto: N+

Destacado

San Luis Potosí bajo el agua: una persona fallecida y varios vehículos atrapados tras intensas lluvias. Autoridades piden precaución y seguir avisos oficiales. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+