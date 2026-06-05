Lluvias Dejan un Muerto y Múltiples Afectaciones en San Luis Potosí; Esto Sabemos

Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves en San Luis Potosí dejaron una persona fallecida, varios encharcamientos, vehículos atrapados y la caída de árboles en distintos puntos de la zona metropolitana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

¿Cuál fue la afectación más grave provocada por las precipitaciones?

De acuerdo con el reporte oficial, en la colonia Quintas de la Hacienda, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, dos personas sufrieron una descarga eléctrica. Una de ellas perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias, personal de Protección Civil realizó recorridos en colonias de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez, donde se reportaron encharcamientos en vialidades y viviendas, además de la atención de un vehículo inundado en la colonia El Aguaje.

En Villa de Reyes, autoridades también atendieron el reporte de un camión de pasajeros y un vehículo particular que quedaron atrapados debido a la acumulación de agua en el puente de acceso a la comunidad de Las Palomas.

Asimismo, se registró la caída de árboles en la Escuela Secundaria Técnica número 68, ubicada en la colonia El Saucito, así como en la calle Huasteca de la colonia Bellas Lomas, sin que se reportaran personas lesionadas por estos incidentes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantiene un operativo de atención en municipios de la zona Centro y Altiplano, además de exhortar a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier emergencia a los números de auxilio, ya que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.