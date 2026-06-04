Inundación Colapsa Camino a San Pedro Mártir tras Fuertes Lluvias en Querétaro

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este jueves provocaron severas afectaciones en la zona norponiente de la capital queretana, donde el camino a San Pedro Mártir quedó completamente inundado y prácticamente intransitable.

¿Qué vialidades resultaron afectadas por el desbordamiento registrado tras la tormenta?

De acuerdo con reportes de vecinos y automovilistas, el tramo que conecta los fraccionamientos Sonterra y Viñedos amaneció cubierto por el agua luego de que la infraestructura hidráulica de la zona fuera rebasada por la cantidad de lluvia acumulada durante las últimas horas.

El nivel del agua superó rápidamente las banquetas, transformando la vialidad en una especie de río que impidió el paso de vehículos compactos y complicó el traslado de trabajadores, estudiantes y habitantes que utilizan diariamente esta ruta.

La emergencia evidenció nuevamente la vulnerabilidad de algunos puntos de rápido crecimiento urbano en Querétaro, donde las lluvias intensas continúan representando un desafío para la infraestructura pluvial.

Ante la situación, equipos de emergencia y personal de servicios municipales acudieron al lugar para realizar labores de desazolve, limpieza de alcantarillas y control de la circulación vehicular, con el objetivo de disminuir los riesgos para la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para evitar cruzar corrientes de agua, conducir con extrema precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que se prevé la continuidad de las lluvias en las próximas horas.