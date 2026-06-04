Inundación Colapsa Camino a San Pedro Mártir tras Fuertes Lluvias en Querétaro

Las fuertes lluvias de la madrugada provocaron inundaciones en el camino a San Pedro Mártir, dejando afectada la conexión entre los fraccionamientos Sonterra y Viñedos.

Colapsa Camino a San Pedro Mártir por InundaciónFoto: N+

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Desbordamiento en Querétaro: La conexión entre Sonterra y Viñedos sufre inundaciones severas. Equipos de emergencia en acción. Mantente informado sobre el estado de las vialidades.

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