Aseguran Armas Largas, una Granada y Equipo Táctico tras Cateo en Querétaro

Autoridades federales y estatales aseguraron armas largas, una granada, cartuchos y equipo táctico durante un cateo en Querétaro, operativo que también derivó en la detención de 10 personas.

Decomisan Armas, Granada y Equipo Táctico en OperativoFoto: Policia Estatal

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Autoridades federales y estatales aseguran arsenal en Querétaro: 4 armas largas, una granada y más. Conoce los detalles de este importante operativo.

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