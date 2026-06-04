Aseguran Armas Largas, una Granada y Equipo Táctico tras Cateo en Querétaro

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y corporaciones de seguridad de Querétaro permitió el aseguramiento de armas, cartuchos, equipo táctico y la detención de 10 personas.

Autoridades federales y corporaciones de seguridad de Querétaro lograron el aseguramiento de un arsenal y la detención de 10 personas durante un operativo realizado en un inmueble del estado.

¿Qué fue localizado durante el cateo realizado por las autoridades?

En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, dos armas cortas, siete cargadores y 316 cartuchos. Además, las autoridades localizaron una granada de mano, dos chalecos tácticos y dos inhibidores de señal.

La acción fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía Estatal, la Policía Estatal y policías municipales, quienes ejecutaron un cateo como parte de las estrategias conjuntas de seguridad.

Tras el operativo, tanto los detenidos como el armamento y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las indagatorias y el seguimiento de las investigaciones.