Operativo Contra Tráfico Ilegal Deja 111 Animales Asegurados en Querétaro

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 111 ejemplares de vida silvestre y puso a disposición del Ministerio Público a una persona, como resultado de un operativo realizado en los municipios de El Marqués y Querétaro para combatir el tráfico y comercio ilegal de fauna.

¿Qué especies fueron aseguradas durante el operativo?

Entre los ejemplares asegurados se encuentran aves canoras y de ornato, caballitos de mar, cuervos, pavos reales, una llama, así como pericos y loros que presuntamente eran comercializados de manera ilegal.

Las acciones se llevaron a cabo del 18 al 20 de mayo en coordinación con la Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro, la Policía Municipal y el Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués, luego de recibir reportes sobre la posible posesión irregular de ejemplares de vida silvestre.

En una quinta ubicada en el municipio de El Marqués fueron asegurados dos cuervos, dos pavos reales y una llama, debido a que sus propietarios no pudieron acreditar su legal procedencia. Además, los cuervos presentaban lesiones derivadas del corte de plumas en sus alas.

Por otra parte, en diversos acuarios de la capital queretana se aseguraron dos ejemplares vivos de caballito de mar que presentaban malas condiciones de salud, así como cuatro ejemplares disecados de la misma especie.

Durante los recorridos realizados en las inmediaciones del Mercado Josefa Ortiz de Domínguez “La Cruz”, inspectores aseguraron 97 aves canoras y de ornato, entre ellas cardenales, calandrias, jilgueros, huitlacoches, mieleros y siete colores, las cuales carecían de marcaje y documentación que acreditara su legal procedencia.

Asimismo, una mujer fue detenida por presuntamente comercializar dos pericos atoleros y un loro tamaulipeco, especies protegidas cuya venta está prohibida por la legislación mexicana. La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

Derivado de estas acciones, la Profepa inició cinco procedimientos administrativos y prepara las denuncias penales correspondientes por delitos relacionados con la posesión y comercialización ilegal de especies protegidas.

La dependencia federal reiteró que continuará realizando operativos en el estado y en el resto del país para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y proteger a las especies nativas de México.