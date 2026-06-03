Operativo Contra Tráfico Ilegal Deja 111 Animales Asegurados en Querétaro

La Profepa aseguró 111 ejemplares de vida silvestre durante un operativo realizado en los municipios de Querétaro y El Marqués.

Decomisan Aves, Loros y Caballitos de Mar en QuerétaroFoto: Profepa

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Tráfico ilegal de fauna en Querétaro: 111 animales asegurados, entre ellos cuervos y pavos reales. Profepa y autoridades locales intensifican operativos. Infórmate más.

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