Ataque Armado en Funeraria Termina en Persecución en Sinaloa; Hay una Persona Muerta

Un ataque armado registrado la noche del pasado miércoles 3 de junio en el estacionamiento subterráneo de la funeraria Moreh, la cual se ubica en la esquina de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata, reportó saldo de dos vehículos dañados por impactos de bala y una persecución que culminó con un enfrentamiento.

Tras la agresión, en la que no hubo personas lesionadas, los responsables huyeron y fueron perseguidos por elementos militares. Durante la fuga arrojaron ponchallantas sobre el bulevar Rolando Arjona, afectando a varios vehículos particulares.

La persecución terminó sobre un camino de terracería junto a un canal pluvial del fraccionamiento Espacio Barcelona, donde los sospechosos quedaron atrapados al intentar escapar por una ruta sin salida.

Según el reporte de hechos en el lugar se registró un enfrentamiento en el que uno de los civiles armados murió, otro fue detenido y dos más lograron darse a la fuga, en el lugar se mantiene un operativo de seguridad para intentar dar con su paradero.

Durante esta movilización las autoridades aseguraron un automóvil Kia Forte blanco con múltiples impactos de bala, además de cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), se dio a conocer que todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía.

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