Ataque Armado en Funeraria Termina en Persecución en Sinaloa; Hay una Persona Muerta

Ataque armado en conocida funeraria de Culiacán, termina con saldo de un muerto y un detenido, esto después de darse una persecución y enfrentamiento con elementos militares.

Ataque armado en funeraria de CuliacánFoto: N+

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Impactante ataque armado en funeraria de Culiacán: un muerto y un detenido tras persecución y enfrentamiento con militares. Conoce los detalles.

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