Helicóptero de la Fuerza Aérea se Suma al Combate del Incendio en Arivechi, Sonora

Un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana fue desplegado para combatir el incendio forestal activo en la sierra de Tarachi, en Arivechi, Sonora.

Helicoptero CEPCFoto: Protección Civil Estatal de Sonora

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Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana combate el incendio en Arivechi, Sonora. Más de 100 brigadistas se unen para controlar el fuego que ya ha afectado 1584 hectáreas.

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Helicóptero de la Fuerza Aérea combate incendio en Sonora