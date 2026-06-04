Helicóptero de la Fuerza Aérea se Suma al Combate del Incendio en Arivechi, Sonora

Las labores para combatir el incendio forestal activo en la sierra de Tarachi, en el municipio de Arivechi, Sonora, fueron reforzadas este jueves 4 de junio, con la incorporación de un helicóptero adaptado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se trata de una aeronave Mil MI-17 equipada con helibalde, herramienta utilizada para descargar grandes cantidades de agua en zonas de difícil acceso, especialmente en el área del Cerro San Ignacio, considerada la parte más crítica del incendio.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, hasta el momento, el siniestro registra un 55 por ciento de control y un 45 por ciento de liquidación, aunque el fuego continúa activo en distintos puntos de la Sierra Alta del estado.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio comenzó desde el pasado domingo 31 de mayo y ha afectado aproximadamente mil 584 hectáreas de bosque de encino.

Más de 100 brigadistas participan en combate al incendio en Sonora

En las labores de atención participan más de 100 combatientes de distintas corporaciones y dependencias.

Entre ellos se encuentran brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), personal de la Brigada Estatal de Manejo del Fuego, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y autoridades municipales de Arivechi.

También colaboran brigadistas particulares de una mina de la región, agentes de la Policía Estatal y habitantes de comunidades cercanas, quienes se han sumado a las acciones para contener el avance del fuego.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona y continúan trabajando para evitar que el incendio se extienda hacia otras áreas forestales de la región serrana de Sonora.