Brigadistas Combaten Incendio Forestal en Sierra Alta de Sonora; Realizan Colecta en Apoyo

Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, Conafor, delegación Sonora, con apoyo de diferentes coordinaciones municipales de Protección Civil, combaten un incendio forestal en la sierra alta del estado, sin riesgo para la población.

Protección Civil Estatal reporta que dicho siniestro inició el domingo pasado, entre Arivechi y Sahuaripa, con dirección rápida a las montañas de las comunidades de Tarachi, la iglesia y Tacupeto.

Se detalla que en las próximas horas se sumará al combate de este siniestro personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección Civil del Estado, para apoyar en el control y liquidación del fuego.

Realizan colecta de insumos para los combatientes del incendio forestal

En apoyo a los combatientes de las diferentes brigadas contra el fuego que laboran desde el domingo pasado, para controlar el incendio forestal que se registra en la sierra alta del estado, el ayuntamiento de Arivechi inició una colecta de agua embotellada, sueros, alimento enlatado y frutas.

Karla María Monge García, directora del DIF de Arivechi, detalló que a través de la ciudadanía, empresa y gobiernos de otros municipios, se busca recaudar insumos que serán destinados a diario a las personas que trabajan en la extinción del fuego.

“Ayer (domingo) por ejemplo estuvieron demasiado fuertes los vientos y eso hace que se vaya haciendo más grande el fuego, y en Tarachi hay gente de ahí de la comunidad que se están yendo a ayudar, pero no se dan abasto y ahora pasó Protección Civil y nosotros estamos pidiendo para ellos también, porque puede haber una deshidratada o algo”.

La colecta de insumos detalló que se lleva a cabo en las oficinas del DIF Municipal, en horario de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, y extendió la invitación de apoyo a la ciudadanía, empresas y gobiernos de los demás municipios.

“Hay gente que conmigo se ha reportado desde Hermosillo que quieren juntar por ejemplo latas, yo les digo que las junten y cuando ya tengan que se pongan en contacto conmigo y nosotros hacemos por ir por ellas allá; es el 634-10-53-8-87”.