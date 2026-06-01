Brigadistas Combaten Incendio Forestal en Sierra Alta de Sonora; Realizan Colecta en Apoyo

Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal con apoyo de diferentes coordinaciones municipales de Protección Civil, combaten un incendio forestal en la sierra alta de Sonora.

Brigadistas Combaten Incendio Forestal en Sierra Alta de Sonora; Realizan Colecta en ApoyoFoto: Protección Civil Sonora

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Brigadistas luchan contra un incendio forestal en Sierra Alta de Sonora. Protección Civil y la comunidad se unen en una colecta de insumos para apoyar a los combatientes.

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