Marchas de La CNTE en Varios Puntos de Sonora Hoy 1 de Junio de 2026; ¿Qué Exigen?

A partir de este primero de junio, las escuelas federales de educación básica en Hermosillo, se unirán al paro indefinido de labores convocado por la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, para exigir mejoras laborales, prestaciones y condiciones en el sistema educativo y de salud, detalló el maestro Ramses Valenzuela.

Participarán también planteles de Huatabampo, Navojoa, Etchojoa, Vícam, Empalme, Guaymas, Santa Ana, Magdalena, Imuris, Nogales y San Luis Río Colorado.

“Cada municipio va a tener sus formas, va hablar con los padres de familia, en cada una de las primarias porque así ha sido la mecánica de nosotros, cada maestro opina, cada maestro decide en qué modalidad va hacer en esta lucha”.

El año pasado impartieron clases bajo protesta

El representante del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación explicó que el año pasado en la entidad no se logró solución a sus peticiones, y se impartieron clases bajo protesta.

Desde el lunes, docentes sonorenses informarán a las familias las acciones que tomarán para no afectar las clases de los menores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Escuelas Federales de Educación Básica Iniciarán Paro de Labores en Sonora

El maestro invitó a sus compañeros y otros movimientos a unirse a la marcha que llevarán a cabo este 1 de junio, con punto de reunión a las 6:30 de la tarde desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia Palacio de Gobierno.