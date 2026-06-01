Marchas de La CNTE en Varios Puntos de Sonora Hoy 1 de Junio de 2026; ¿Qué Exigen?

Este lunes 1 de junio las escuelas federales de educación básica en Sonora iniciaron con las marchas en diferentes puntos del estado.

Marchas de La CNTE en Varios Puntos de Sonora Hoy 1 de Junio de 2026 ¿Qué Exigen?Foto: Webcam Ayuntamiento de Nogales

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 1 de junio, escuelas federales en Sonora marchan por mejoras laborales y condiciones educativas. ¿Qué exigen los docentes? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+