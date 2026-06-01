Cambios en Calendario Escolar 2025-2026 en Chihuahua: Altas Temperaturas Obligan Ajuste

Ante las altas temperaturas que se registran en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) anunció una serie de modificaciones al calendario escolar 2025-2026 para Educación Básica, con el objetivo de proteger la salud e integridad de las y los estudiantes.

Entre los ajustes destaca un periodo de retroalimentación académica para los alumnos, el cual se llevará a cabo del 15 al 19 de junio. Asimismo, las ceremonias de graduación podrán realizarse a partir del 22 de junio, mientras que el 26 de junio se efectuará la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

La dependencia señaló que el 29 de junio se realizarán los procesos de cierre administrativo. Ese mismo día también estarán disponibles los resultados de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD.

¿Cuándo Concluye el Ciclo Escolar en Chihuahua?

La Secretaría de Educación informó que el 30 de junio y 1 de julio se desarrollará el Congreso de Educación Básica en la ciudad de Chihuahua, dirigido al personal de los subsistemas estatal y federalizado.

Posteriormente, el 2 de julio se realizará la entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar 2026-2027, mientras que el 3 de julio se llevará a cabo el Taller Intensivo para Personal Docente. Finalmente, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 6 de julio.