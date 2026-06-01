Cambios en Calendario Escolar 2025-2026 en Chihuahua: Altas Temperaturas Obligan Ajuste

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua dio a conocer las modificaciones al calendario escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas registradas en la región.

Cambian calendario escolar en Chihuahua ante altas temperaturasFoto: N+

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