Conductor Choca Contra Vehículo en Carretera a Casas Grandes; Deja un Lesionado

Un hombre que presuntamente circulaba a exceso de velocidad terminó impactándose contra otro vehículo sobre la carretera a Casas Grandes.

Conductor provoca choque por alcance en carretera a Casas GrandesFoto: N+

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Choque en carretera a Casas Grandes: conductor a exceso de velocidad colisiona y deja un lesionado.

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