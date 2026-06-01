Conductor Choca Contra Vehículo en Carretera a Casas Grandes; Deja un Lesionado

La noche del pasado domingo 31 de mayo se registró un accidente automovilístico protagonizado por un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el responsable viajaba a bordo de un automóvil de color negro sobre dicha vialidad y, al llegar al cruce con la calle Segunda, no logró frenar a tiempo y chocó por detrás contra un vehículo de color blanco.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional División Carreteras, tras un llamado realizado al número de emergencias 911 por conductores que circulaban por la zona. Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyó en el resguardo del área y en redireccionar el tráfico vehicular.

Uno de los Conductores Resultó Lesionado

En el lugar se pudo observar que ambos vehículos presentaban daños de consideración. Además, se dio a conocer que uno de los conductores involucrados resultó lesionado; sin embargo, las heridas que presentaba eran leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre el percance.