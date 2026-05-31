Muere Marco Licón, Director de la JMAS Ciudad Juárez, en Accidente Automovilístico

La tarde de este domingo 31 de mayo se registró un accidente automovilístico que dejó al menos cuatro personas lesionadas y dos más sin vida sobre el kilómetro 105 de la carretera Chihuahua–Juárez.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para realizar el peritaje correspondiente, debido a que se trata de un tramo federal, por lo que serán las autoridades encargadas de brindar más información sobre cómo ocurrieron los hechos.

Dan a Conocer Nombres de Lesionados y Fallecidos

Por el momento, se dio a conocer la identidad de algunas de las personas afectadas durante el accidente. Entre ellas se encuentra Alejandra C., de 23 años, quien cuenta con un embarazo gemelar y fue trasladada en código rojo.

Asimismo, un menor de 15 años y otra niña de iniciales A. M., de 5 años, resultaron heridos; esta última presentó un golpe en la cabeza y una lesión en uno de sus dedos. También se reportó lesionada María, de 45 años, quien sufrió una herida en una mano.

En cuanto a las personas fallecidas, fueron identificadas como Adrián M., de 51 años, y Marco Licón, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez.

¿Quién Era Marco Licón?

Marco Licón había asumido la dirección de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez desde diciembre de 2025; sin embargo, ya contaba con trayectoria dentro de distintas áreas de la administración pública estatal.

Luego de confirmarse su fallecimiento, cientos de personas y diversas agrupaciones expresaron sus condolencias a la familia de Marco Licón, de 51 años.