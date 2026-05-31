Muere Marco Licón, Director de la JMAS Ciudad Juárez, en Accidente Automovilístico

El accidente automovilístico registrado sobre la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez dejó a dos personas sin vida y a varias más lesionadas.

Muere Marco Licón en accidente automovilísticoFacebook: Marco Licón Barraza

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Muere Marco Licón, director de la JMAS Ciudad Juárez, en un accidente que dejó dos muertos y varios heridos.

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