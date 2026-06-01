Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 1 de Junio 2026
Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.
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Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este lunes 1 de junio de 2026, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Carril general: 70 minutos
Ready Lane: 65 minutos
SENTRI: 6 minutos
Ubicación: Avenida Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Carril general: 70 minutos
Ready Lane: 47 minutos
Ubicación: Avenida de las Américas 2551, colonia Margaritas, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Carril general: cerrados
Ready Lane: 60 minutos
SENTRI: 15 minutos
Ubicación: Avenida Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Carril general: 20 minutos
Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Carril general: 40 minutos
Ready Lane: 35 minutos
Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.