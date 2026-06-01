Localizan Cuatro Cuerpos Apilados Bajo un Puente en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este lunes 1 de junio, se reportó el hallazgo de cuatro personas sin vida sobre la carretera Panamericana, debajo del puente que conecta Guadalupe–Tornillo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron conductores que circulaban por el sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911 para reportar la presencia de los cuerpos.

Las Víctimas Estaban Apiladas y con Rastros de Sangre

Al llamado acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes señalaron que se trataba de cuatro cuerpos de hombres apilados y con rastros de sangre. Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal para resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias. En el lugar se informó que las víctimas presentaban golpes e impactos de arma de fuego.

Asimismo, fue localizada una caja con varias dosis de droga, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

SEMEFO Trasladó los Cuerpos

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa exacta de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda brindar más información sobre el caso. Con este hallazgo, ya suman cuatro homicidios en lo que va del mes de junio en Ciudad Juárez.