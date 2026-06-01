Localizan Cuatro Cuerpos Apilados Bajo un Puente en Ciudad Juárez

Conductores que circulaban sobre la carretera Panamericana localizaron los cuerpos de cuatro hombres bajo un puente, por lo que de inmediato realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Víctimas estaban apiladas y con rastros de sangreFoto: N+

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Descubren cuatro cuerpos con signos de violencia bajo un puente. La Fiscalía ya investiga.

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