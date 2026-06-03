Atienden Incendio en Tiradero de Neumáticos Sobre el Libramiento Sur Poniente en Querétaro

Cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil atendieron un incendio registrado en un tiradero de neumáticos ubicado sobre el Libramiento Sur Poniente, en el municipio de Corregidora.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconocen las causas que originaron el siniestro, aunque descartaron personas lesionadas derivadas de este incidente.

De acuerdo con los reportes, para reforzar las labores de combate al fuego se cuenta con el apoyo de pipas particulares, que colaboran en el suministro de agua para controlar las llamas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Corregidora señaló que los trabajos continúan en la zona con el objetivo de sofocar por completo el incendio y evitar cualquier riesgo para la población.

Las autoridades mantienen el monitoreo del área mientras se desarrollan las maniobras necesarias para extinguir el fuego y garantizar condiciones seguras en el lugar.