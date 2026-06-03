Atienden Incendio en Tiradero de Neumáticos Sobre el Libramiento Sur Poniente en Querétaro

Un incendio se registró en un tiradero de neumáticos ubicado sobre el Libramiento Sur Poniente, en el municipio de Corregidora.

Incendio Moviliza a Cuerpos de EmergenciaFoto: N+

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Fuego en tiradero de neumáticos en Libramiento Sur Poniente. Protección Civil y pipas particulares combaten el incendio. Sin heridos, pero las causas siguen siendo un misterio.

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