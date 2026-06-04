Captan Pelea entre Trabajadora y Paciente en Clínica del IMSS en San Luis Potosí

Así captaron el momento exacto de una pelea entre una trabajadora y una derechohabiente de la Clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí

Captan Pelea en Clínica del IMSS en San Luis PotosíFoto: Especial
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