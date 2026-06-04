Captan Pelea entre Trabajadora y Paciente en Clínica del IMSS en San Luis Potosí

Una pelea en la Clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí fue captada por derechohabientes. El video rápidamente se volvió viral, por ello, las autoridades dieron a conocer qué pasó exactamente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la Unidad Médica Familiar Nº 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando una mujer tuvo un conflicto con una de las trabajadoras.

¿Qué pasó en la Clínica 47 del IMSS?

En las imágenes se observa cómo la paciente le reclama por no hacerle caso y con ello no pasar a su consulta. La discusión escala rápidamente y se van a los golpes.

El video también captó cómo la trabajadora del IMSS y la derechohabiente se jalonean e incluso se patean.

Algunas personas que se encuentran alrededor tratan de detener el pleito, ya que las agresiones cada vez son mayores.

¿Qué dijo el IMSS por la pelea en la Clínica 47 en San Luis Potosí?

Una vez que los testigos lograron intervenir para calmar la situación, otra trabajadora administrativa se acercó para conocer qué ocurrió. La mujer le indicó que su compañera hizo caso omiso al turno según el carnet, por ello, le pidió que verificara el hecho en el sistema.

Luego de darse a conocer el video de las agresiones en la Clínica 47 del IMSS, el Instituto se pronunció al respecto. La dependencia aseguró que el hecho ocurrió este miércoles 3 de junio de 2026.

En primera instancia rechazó la violencia, por lo que condenó firmemente cualquier tipo de agresión física o emocional que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Asimismo, señaló que realizará una investigación interna para aplicar las medidas y sanciones correspondientes de acuerdo con la normatividad institucional.

“Se brinda seguimiento al caso y acompañamiento a las personas involucradas”, afirmó.

El IMSS destacó que mantiene programas de capacitación para sus trabajadores y recuerda a los usuarios que pueden interponer quejas en los módulos de Trato Digno de sus clínicas.

EPP