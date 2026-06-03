Hallan sin Vida a Michelle Itzayana, Alumna de la UAEM Estaba Desaparecida: Fiscalía

Se trata de la tercera alumna de la UAEM, desaparecida y hallada sin vida; Michelle Itzayana salió de su casa para comprar una cartulina

Michelle Itzayana Alumna UAEM Hallada sin VidaFoto: Especial

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Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la UAEM, ha sido encontrada sin vida. Desapareció el 24 de mayo en Yautepec. La Fiscalía de Morelos confirma la noticia.

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