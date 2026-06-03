Hallan sin Vida a Michelle Itzayana, Alumna de la UAEM Estaba Desaparecida: Fiscalía

La Fiscalía de Morelos confirmó el hallazgo sin vida de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM, que estaba desaparecida desde el pasado 24 de mayo en el municipio de Yautepec.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones de Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a Michelle Itzayana", confirmó.

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Durante los trabajos de búsqueda de Michelle Itzayana el día de ayer, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Yautepec, Morelos, en las inmediaciones de Tepoztlán.

Luego de hacerse los análisis correspondientes, se confirmó que el cuerpo es el de la joven estudiante.

"Esta determinación se da luego de los resultados de genética e identificación humana, así como por el reconocimiento de prendas y pertenencias de la víctima por parte de sus familiares", indicó.

La Fiscalía de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima. En tanto, reitera el compromiso para continuar con la investigación para esclarecer los hechos y brindar justicia.

La UAEM lamentó la noticia del hallazgo sin vida de la alumna Michelle Itzayana y aseguró que “esta noticia enluta profundamente a sus compañeros de aula y a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa” de la institución.

Asimismo, demandaron a las autoridades el esclarecimiento del caso:

“La Universidad demanda el esclarecimiento de los hechos y confía en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes”, afirmó

Finalmente, indicaron que como comunidad universitaria se unen al dolor de quienes hoy enfrentan esta pérdida.

En tanto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se pronunció sobre el hallazgo son vida de la alumna de la UAEM. La mandataria lamentó los hechos y aseguró que ha pedido a la Fiscalía local que no se descarté ninguna línea de investigación.

"Confío en que actuarán con profesionalismo y apego a la ley. Le daremos seguimiento puntual a los avances, la Fiscalía estará dando más información sin afectar la investigación", puntualizó.

¿Qué pasó con Michelle Itzayana?

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, ocurrió casi tres meses después de que en la UAEM se vivió mucha incertidumbre y dolor por la desaparición y muerte de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

Las jóvenes estudiantes de esa casa de estudios tenían grandes sueños. Con solo días de diferencia, sus vidas e historias se unieron de la peor manera: se convirtieron en víctimas de desaparición y feminicidio en México.

Ahora la historia se repite con Michelle Itzayana, de 15 años de edad. La alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026.

Según sus familiares, la menor de edad salió de su casa porque fue a comprar una cartulina para su tarea, pero ya no regresó. Desde ese momento comenzó una intensa campaña para dar con su paradero.

Foto: Especial

La UAEM informó que Michelle Itzayana Fuentes Calderón es hija de Yessica Calderón Segura, una catedrática de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de esa casa de estudios.

EPP