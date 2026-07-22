Mando Unificado Oriente Permite Reducción de Violencia en Edomex, Destaca Omar García Harfuch

El Gobierno de México dio hoy, 22 de julio de 2026, un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Estado de México; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó reducción de la violencia mediante la implementación del Mando Unificado Oriente.

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Toluca, Estado de México, Omar García Harfuch dijo que la implementación del Mando Unificado Oriente, desde julio de 2025, en los 15 municipios con mayor incidencia delictiva, ha contribuido a la reducción de la violencia en la región.

Naucalpan. Tlalnepantla. Ecatepec. Chalco. Valle de Chalco. Nezahualcóyotl. Chimalhuacán. La Paz. Chicoloapan. Ixtapaluca. Texcoco. Tultitlán. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Coacalco.

“El Estado de México es un ejemplo de que la coordinación de los 3 órdenes de Gobierno da resultados”, afirmó el secretario García Harfuch.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en Estado de México han sido detenidas 3,300 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 1,300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28,000 cartuchos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Más de 3 Mil Detenidos por Delitos de Alto Impacto en Edomex, Informa García Harfuch

"Estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo, una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a las estructuras criminales y dar un auxilio más rápido cuando hay llamadas al C5, detener a objetivos prioritarios y fortalecer la seguridad de las familias mexiquenses", subrayó García Harfuch.

Recalcó que mediante la Operación Enjambre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y exservidores públicos que brindaban protección o colaboración con grupos delictivos, se han detenido a 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 exfuncionarios, entre ellos presidentes municipales, directores de Seguridad y otros vinculados con organizaciones criminales.

El secretario García Harfuch también habló de acciones relevantes para combatir el robo a transporte de carga, de vehículos, de autopartes, de hidrocarburos y otros delitos como el narcomenudeo, “que afectan directamente el patrimonio de las familias”.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

García Harfuch mencionó detenciones de objetivos prioritarios, como el caso de José Alberto ‘N’, alias El Tucán, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y fue identificado como generador de violencia vinculado con un grupo delictivo de Guerrero.

También habló del decomiso de más de 3,300 máquinas tragamonedas utilizadas por grupos delictivos como un mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de recursos ilícitos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operativos en Edomex: Aseguran Más de 3 Mil Máquinas Tragamonedas

Dijo que “la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es continuar fortaleciendo la Estrategia Nacional contra la Extorsión, proteger a las familias, a los comerciantes y a todos los ciudadanos que son víctimas de este delito”.

Omar García Harfuch afirmó que los resultados presentados hoy “son producto de la confianza entre instituciones, del intercambio de información, del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y Secretaría de Seguridad estatal y las autoridades municipales”.

Reporte de Incidencia Delictiva en Estado de México

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el reporte de Incidencia Delictiva, con resultados al corte del 30 de junio de 2026, en Estado de México.

El delito de homicidio doloso ha bajado 58%, en promedio diario, en Estado de México, desde septiembre de 2024 a junio de 2026.

2026 es el año más bajo en homicidio doloso, en los últimos 19 años.

El promedio diario de delitos de alto impacto ha bajado 40%, al pasar de 181.2 a 109, de septiembre de 2026 a junio de 2026, resultado por la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente, que empezó en marzo de este año.

Entre 2025 y 2026, los delitos de alto impacto bajaron 19%; de seguir con la tendencia, este año tendría el promedio más bajo en los últimos 12 años.

Robo de vehículo: -59% de septiembre de 2024 a junio de 2026, al pasar de 94.4 a 39.1 casos.

Robo a negocio con violencia: -56%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a junio de 2026.

Robo en transporte público con violencia: -46%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a junio de 2026.

Extorsión: -40.7%, en el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo, pero de 2025.

Feminicidio: -22.2%, en el primer semestre de 2026.

Robo a casa habitación con violencia: -21.7%, en el primer semestre de 2026.

Lesiones dolosas por arma de fuego: -18.7%, en el primer semestre de 2026.

Robo a transeúnte con violencia: -18.6%, en el primer semestre de 2026.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT