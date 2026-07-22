Seguridad

Mando Unificado Oriente Permite Reducción de Violencia en Edomex, Destaca Omar García Harfuch

El Mando Unificado Oriente ha permitido la reducción de violencia en municipios de mayor incidencia delictiva en Estado de México, señala Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección CiudadanaOmar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera del 22 de julio 2026. Foto: Presidencia de México

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La violencia en Edomex disminuye gracias al Mando Unificado Oriente. Omar García Harfuch destaca la captura de 3,300 delincuentes y la incautación de 1,300 kg de droga. Descubre más sobre esta estrategia de seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+