¿Cuánto Va a Costar y Cuándo Sale a la Venta Olinia, el Coche Eléctrico Mexicano?

Ha terminado la espera. Este domingo 7 de junio 2026, Roberto Capuano, responsable del proyecto, presentó el coche Olinia y dio a conocer detalles como su precio y cuándo saldrá a la venta este auto eléctrico mexicano. En N+ te decimos cuánto costará y la fecha estimada de disponibilidad.

Y es que, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometiera a entregar un modelo de vehículo sustentable, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México presentó primero un prototipo, para este domingo revelar la primera versión.

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¿Cuánto costará el coche Olinia?

De acuerdo con Capuano, el precio de esta primera versión del coche Olinia tendrá un precio de $150 mil pesos.

La razón de este precio, frente al promedio del mercado, es porque buscan que llegue a la clase trabajadora, impactando positivamente en el desarrollo de su economía, señaló Capuano.

Y es que, además de su precio, durante la presentación también se destacó que el coche tiene una autonomía de 125 kilómetros por carga, por lo que permite ahorros, aseguraron, de hasta $50 mil pesos al año.

Asimismo, aseguraron que, al terminar el Mundial, presentarán dos modelos más, a los cuales denominaron Olinia Carga.

¿Cuándo sale a la venta Olinia?

De acuerdo con el responsable del Proyecto Olinia, la meta es que este coche esté disponible a partir del verano 2027.

Para ese momento, el gobierno federal se comprometió a tener estaciones de carga en Puebla, Estado de México y Ciudad de México.