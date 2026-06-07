¿Cuánto Va a Costar y Cuándo Sale a la Venta Olinia, el Coche Eléctrico Mexicano?

Roberto Capuano reveló el precio de Olinia y la fecha en la que estará disponible el coche mexicano diseñado por el gobierno federal.

Roberto Capuano dio a conocer el precio y cuándo sale a la venta el auto Olinia, el primer coche eléctrico mexicano.Dieron a conocer el precio y fecha de venta del auto Olinia. Foto: Cepropie
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