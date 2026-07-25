Gabinete de Seguridad Desmiente que Dispositivo de Seguridad del Ejército Escolte a Rubén Rocha
Hoy circuló un video en redes sociales en donde se ve a una camioneta que es escoltada bajo un fuerte dispositivo de seguridad
Hoy circuló un video en redes sociales en donde se ve a una camioneta que es escoltada bajo un fuerte dispositivo de seguridad
Luego de que este viernes 24 de julio 2026, se viralizara un video en redes sociales en el que se ve a una camioneta circular por Culiacán, Sinaloa, y que supuestamente es escoltada por un fuerte dispositivo de seguridad, que según el video estaba integrado por vehículos del Ejército y una camioneta de apoyo, el Gabinete de Seguridad respondió en su cuenta de X:
"La información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa".
El Gabinete de Seguridad aclaró que el vehículo que aparece en el video corresponde al secretario de Seguridad Pública del estado, Gral. Sinuhé Téllez López.
También detalla que, las imágenes fueron captadas el 23 de julio de 2026, al concluir la reunión del Gabinete de Seguridad, durante su traslado del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar.
"El dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al secretario de Seguridad Pública".
En tanto, el Gabinete de Seguridad llamó a verificar la información antes de compartirla y a no difundir contenidos falsos que generan desinformación.
¿Quién es el Gral. Sinuhé Téllez López?
Fue nombrado secretario de Seguridad del estado en marzo pasado tras la salida de Óscar Rentería Schazarino.
Tiene una licenciatura en Administración Militar.
Dos maestrías: en Seguridad Nacional y Dirección Estratégica.