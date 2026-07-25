Política

Gabinete de Seguridad Desmiente que Dispositivo de Seguridad del Ejército Escolte a Rubén Rocha

Hoy circuló un video en redes sociales en donde se ve a una camioneta que es escoltada bajo un fuerte dispositivo de seguridad

Gabinete de Seguridad Desmiente Escolta a Rubén RochaCuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+