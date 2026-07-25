Gabinete de Seguridad Desmiente que Dispositivo de Seguridad del Ejército Escolte a Rubén Rocha

Luego de que este viernes 24 de julio 2026, se viralizara un video en redes sociales en el que se ve a una camioneta circular por Culiacán, Sinaloa, y que supuestamente es escoltada por un fuerte dispositivo de seguridad, que según el video estaba integrado por vehículos del Ejército y una camioneta de apoyo, el Gabinete de Seguridad respondió en su cuenta de X:

"La información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa".