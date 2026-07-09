Aclaran que Rubén Rocha Moya No Tiene Protección Federal y Dicen Dónde Está

La polémica por la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue aclarada hoy 9 de julio 2026 tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum, como por el gabinete de seguridad federal y el propio político.

El 29 de abril 2026, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer una lista de 10 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, entre las que se encuentra Rocha Moya.

El viernes 1 de mayo 2026 Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa, para no entorpecer el proceso de investigación por su presunta relación con el narcotráfico.

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Desmienten supuesto operativo por traslado de Rocha Moya

La mañana de este jueves 9 de julio 2026 se difundió información en torno a un supuesto operativo para trasladar a Rocha Moya.

Según se dio a conocer, el motivo del operativo era evitar que el gobernador con licencia de Sinaloa fuera aprehendido por autoridades del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, esta misma mañana el gabinete de seguridad federal desmintió dicha información en una carta aclaratoria.

En el documento informó que “ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”.

Además, aclaró que “tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras”.

Por su parte, momentos después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló el paradero de Rocha Moya.

“El señor está en su casa, es más, ni siquiera tiene protección federal”, y cuestionó “¿por qué se dicen tantas mentiras para dañar, queriendo decir que defendemos a una u otra persona?, nosotros defendemos la soberanía”.

Rocha Moya, por su parte, publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar que van 69 días desde que solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa y aclarar su situación actual.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán”, escribió.

Y aseguró que “no me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”.