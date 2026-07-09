Aclaran que Rubén Rocha Moya No Tiene Protección Federal y Dicen Dónde Está

Este jueves 9 de julio 2026 se aclaró dónde está el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya en evento en Sinaloa el 8 de diciembre 2025Rubén Rocha Moya en evento en Sinaloa el 8 de diciembre 2025. Foto: Facebook @RochaMoyaR

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Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, desmiente rumores: no está bajo protección federal ni en instalaciones militares. Conoce su situación actual y lo que dice el gobierno.

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