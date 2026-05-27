¿Hay Ficha Roja por Rocha Moya? García Harfuch Aclara si Existe Orden de Detención

Durante la mañanera de hoy, 27 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, abordó el tema de Rubén Rocha Moya y aclaró qué pasa con la orden de detención.

García Harfuch explicó que cuando se emite una notificación roja internacional existe un procedimiento legal antes de que pueda ejecutarse en territorio mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Sinaloa: Harfuch Reitera que en el Gobierno No Se Detectó Conducta Ilícita de Rocha Moya

Las declaraciones surgieron luego de cuestionamientos sobre una presunta ficha roja y una posible orden de captura relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mencionados en investigaciones federales.

Harfuch explica cómo funciona una ficha roja

El funcionario detalló que la solicitud primero pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente llega a la Fiscalía General de la República, instancia encargada de determinar si procede alguna acción judicial.

“No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, afirmó el secretario al aclarar que México requiere procesos legales adicionales para ejecutar una captura.

Harfuch también señaló que lo que existe actualmente es una orden de detención emitida en Estados Unidos con fines relacionados a extradición, pero no confirmó que exista una orden de aprehensión válida en México.

Cabe señalar que el pasado 26 de mayo de 2026, la mandataria federal aseguró que, hasta el momento, la FGR no ha presentado imputaciones formales contra Rocha Moya y explicó que las comparecencias forman parte de entrevistas relacionadas con expedientes abiertos por la dependencia.

Sheinbaum señaló que la fiscalía abrió líneas de investigación y llamó a declarar a diversos actores políticos para recabar información sobre los casos en curso.

Entre las personas mencionadas se encuentran Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; así como Juan de Dios Gámez, quien solicitó licencia a la presidencia municipal de Culiacán.

FBPT