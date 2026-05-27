¿Hay Ficha Roja por Rocha Moya? García Harfuch Aclara si Existe Orden de Detención

Durante la mañanera, García Harfuch explicó la situación de Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya Acude a la FGR en Culiacán a Comparecer Tras Señalamientos en EUARubén Rocha Moya Acude a la FGR en Culiacán a Comparecer Tras Señalamientos en EUA

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